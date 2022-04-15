Новый закон: Сразу несколько категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации
В Украине идет общая мобилизация, состоящая из четырех волн. В течение трех месяцев повестки должны получить, чуть ли не все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Но каждое правило имеет исключение, так вышло и призывом. В Верховной Раде Украины был принят законопроект согласно которому будут вносить изменения в статью 23 Закона “О мобилизационной подготовке и мобилизации”. Изменения будут касаться отсрочки от призыва для нескольких категорий граждан.
Отсрочку могут получить студенты и преподаватели
Согласно новому законопроекту сейчас не могут мобилизовывать следующие категории граждан:
- Студентов высших учебных заведений.
- Ассистентов-стажеров.
- Аспирантов, обучающихся на дневной и дуальной форме обучения.
- Научных и научно-педагогических сотрудников высших учебных заведений.
- Педагогов, работающих в учебных заведениях среднего образования и школах. Но это касается только тех, у кого не менее 0,75 ставки.
Также, в этот список хотят добавить студентов и преподавателей профессионально-технических училищ.
Цель – не лишать Украину квалифицированных работников, которые в ближайшем будущем смогут поднимать экономику. Мол, нельзя студентов отрывать от учебного процесса, ведь тогда страна потеряет много квалифицированных кадров, что будет разрушительно отмечаться на экономике. Вместе с этим не будут призывать и преподавателей, ведь студентов должен кто-то учить.
Весеннего призыва 2022 года не будет
Также по информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, нынешнего весеннего призыва не будут проводить. Комплектование вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины будет происходить за счет резервистов и остальных военнообязанных лиц.