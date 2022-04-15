Новий закон: Одразу кілька категорій українців отримають відстрочку від мобілізації
В Україні триває загальна мобілізація, яка складається з чотирьох хвиль. Протягом трьох місяців, повістки мали б отримати, чи не всі військовозобов’язані громадяни України у віці від 18 до 60 років. Та будь-яке правило має виключення, так сталося й призовом. В Верховній Раді України було прийнято законопроєкт згідно з яким вноситимуть зміни в статтю 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію”. Зміни стосуватимуться відстрочки від призову для кількох категорій громадян.
Відстрочку можуть отримати студенти та викладачі
Згідно з новим законопроєктом зараз не можуть мобілізовувати наступні категорії громадян:
- Студентів вищих навчальних закладів.
- Асистентів-стажерів.
- Аспірантів, які навчаються на денній та дуальній формі навчання.
- Наукових та науково-педагогічних співробітників вищих навчальних закладів.
- Педагогів, які працюють у навчальних закладах середньої освіти та школах. Але це стосується лише тих, у кого не менше 0,75 ставки.
Також, в цей список хочуть додати додати студентів і викладачів професійно-технічних училищ.
Мета — не позбавляти Україну кваліфікованих працівників, які у найближчому майбутньому зможуть піднімати економіку. Мовляв, не можна студентів відривати від навчального процесу, адже тоді країна втратить багато кваліфікованих кадрів, а це руйнівно відзначатиметься на економіці. Разом з цим не призиватимуть й викладачів, адже студентів має хтось навчати.
Весняного призову 2022 не буде
Також за інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, цьогорічного весняного призову не проводитимуть. Комплектування вакантних посад у Збройних Силах України відбуватиметься за рахунок резервістів та решти військовозобов’язаних осіб.