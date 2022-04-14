В Украине заработали новые правила получения помощи от государства

Помощь от государства, которую получают незащищенные слои населения, будет стабильно выплачиваться во время войны и еще месяц после ее завершения. Все бюрократические процедуры, в том числе предоставление подтверждающих документов для продления или переназначения выплат, в Кабмине решили отложить до лучших времен.





На практике это означает, что выплаты будут пролонгированы автоматически. Если гражданин должен был до определенного срока подать в Социальную службу подтверждающий документ или справку, он сможет сделать это после отмены в Украине военного положения.

Новые правила касаются следующих выплат:

соцпомощь малообеспеченным семьям;

выплаты матерям-одиночкам на содержание детей;

выплаты на детей, которые находятся на попечении;

помощь для детей с тяжелыми заболеваниями, которые не являются инвалидами;

выплаты лицам, которые проживают с инвалидами I-II групп, получившим такой статус вследствие расстройств психики;

социальная помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно;

выплаты внутренне перемещенным лицам, предназначенные для бытовых расходов и оплаты комуслуг;

выплаты лицам пенсионного возраста, не имеющим права на пенсию.

После окончания войны и официальной отмены военного положения в Украине органы, отвечающие за социальную защиту населения, должны сообщить своим подопечным о необходимости обновить документы. Таким образом, получатели государственных выплат будут иметь месяц для предоставления всех необходимых справок и подтверждения своего права на помощь.

В Кабинете министров также напомнили, что помощь социально незащищенным гражданам выплачивается в следующих объемах:

3 тыс. грн – для детей и граждан с инвалидностью;

2 тыс. грн – для всех других категорий лиц.

Напомним, что правительством назначена также одноразовая помощь украинцам из регионов, где ведутся активные боевые действия. Выплаты начались с 21 марта, а их сумма равна минимальной зарплате – 6,5 тыс. грн.

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