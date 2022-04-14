Психологи назвали несколько типов пар, которые мучают друг друга, но никогда не разойдутся

Иногда смотришь на какую-нибудь парочку, и думаешь, почему они еще вместе. Регулярные скандалы, ревность, ссоры и вечное выяснение отношений. Казалось бы им гораздо лучше было бы жить отдельно друг от друга. Психологи кстати тоже так считают. А еще говорят, что на практике такие пары очень редко разводятся. Подобный стиль жизни становится для них привычным, а некоторым даже доставляет удовольствие. Так кто они? Рассказываем.





Эрудиты

Если в паре оба эрудита, то на практике такая жизнь превращается в вечные споры, кто умнее. Такие пары будут спорить обо всем на свете. Будут ссориться, мириться и ссориться снова еще сильнее. К сожалению, с кем-то менее эрудированным им обоим будет скучно.

“Ребенок” и “Родитель”

В такой паре кто-то берет на себя роль взрослого родственника, а второй автоматически становится капризным ребенком. Оба так поступают в силу собственного темперамента или характера. Со временем, обоим это начинает надоедать. “Ребенку” надоедает постоянный контроль. “Родителю” безответственность партнера и его детскость. Развестись они не смогут, слишком сильная привязанность и созависимость возникает.

Ревнивцы

Если в паре оба партнера сильные ревнивцы, то это будет настоящий пожар. Сцены ревности они провоцируют поочередно, и во время этих ссор буквально “перья летят”. Так будет продолжаться постоянно, даже если кто-то на кого-то не так посмотрел. Разойтись им будет тяжело, ведь оба не захотят отдавать своего партнера кому-то другому.

Люди со взрывным темпераментом

Таким тоже ужиться тяжело, почти нереально, но и врозь жить они не смогут. Ссоры будут возникать на ровном месте. То у одного настроения нет, то у другого. Один нервничает, тут же заводится и другой. Уступать никто никому даже не подумает. Но в этом и перчинка этой пары. Примирение у них обычно тоже очень страстное.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿