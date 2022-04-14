Психологи назвали кілька типів пар, які мучать один одного, але ніколи не розійдуться

Інколи дивишся на якусь парочку, і думаєш, чому вони ще разом. Регулярні скандали, ревнощі, сварки та вічне вияснення стосунків. Здавалося б їм набагато краще було б жити окремо один від одного. Психологи до речі теж так вважають. А ще говорять, що на практиці такі парі дуже рідко розлучаються. Подібний стиль життя стає для них звичним, а декому навіть приносить задоволення. То хто вони? Розповідаємо.





Ерудити

Якщо в парі обоє ерудити, то на практиці таке життя перетворюється у вічні суперечки, хто розумніший. Такі пари сперечатимуться про все на світі. Сваритимуться, миритимуться і сваритимуться знову ще дужче. На жаль, з кимось менш ерудованим їм обом буде нудно.

“ Дитина” і “ Родич ”

В такій парі хтось бере на себе роль дорослого родича, а другий автоматично стає капризною дитиною. Обоє так чинять в силу власного темпераменту, чи характеру. З часом, обом це починає набридати. “Дитині” набридає постійний контроль. “Родичу” безвідповідальність партнера та його дитячість. Розлучитися вони не зможуть, надто сильна прив’язаність та співзалежність виникає.

Ревнивц і

Якщо в парі обоє партнерів сильні ревнивці, то це буде справжня пожежа. Сцени ревнощів вони провокують по черзі, і під час цих сварок буквально “пір’я летить”. Так продовжуватиметься постійно, навіть якщо хтось на когось не так подивився. Розійтись їм буде важко, адже обоє не захочуть віддавати свого партнера комусь іншому.

Люди з вибуховим темпераментом

Таким теж вжитися важко, майже нереально, але й порізно жити вони не зможуть. Сварки виникатимуть на рівному місці. То в одного настрою немає, то в іншого. Один нервується, тут же заводиться й другий. Уступати ніхто нікому навіть не подумає. Але в цьому й перчинка цієї пари. Примирення в них зазвичай теж дуже пристрасне.

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