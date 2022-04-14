Нова пошта оголосила про зміни в роботі поштоматів та відділень

Український бізнес та міста потроху оживають. Вже понад мільйон українців повернулися у свої домівки, чимало хто їде й у Київ. Потроху відновлюються Сумщина та Чернігівщина, де донедавна велися важкі бої. Зараз там відносно спокійно, і вже навіть починають відкриватися поштові відділення. Відтак, Нова пошта анонсувала відкриття своїх відділень у регіонах, де недавно ще було дуже гаряче. Працюватимуть й поштомати.





Відкриваються поштомати, відділення та кур’єрська доставка

В деяких областях, як наприклад, Тернопільська, Чернівецька, Ужгородська, Хмельницька чи Львівська наразі працює вся мережа відділень. Відтепер працюватимуть й поштомати. Загалом, відкриваються всі відділення де це можливо. Лише 12 квітня відкрилося понад160 відділень у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській, Харківській областях, а також в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Рівненській областях. Найбільше відділень відчинено у Київській та Івано-Франківській областях, а саме 407 і 402 відповідно.

Загалом в Україні ситуація наступна:

Працює 4100 відділень Нової пошти. Працює 7600 вуличних поштоматів. Запрацювала кур’єрська доставка у 6100 населених пунктах.

Поступово відчинятимуть й інші відділення, які зараз не працюють по причині місцезнаходження в небезпечних регіонах.

Які тарифи зараз діють на Новій пошті

У зв’язку з воєнним станом, Нова пошта впровадила ряд послаблень для українців. Зокрема до 31 травня можна відправляти особисті речі по Україні вагою до 30 кг за фіксованим тарифом 120 грн. Також, зі знижкою у 40% можна відправити чи отримати автомобільні шини і диски. Крім цього у відділеннях доступні всі види фінансових послуг: від грошових переказів закордон до поповнення мобільного рахунку.

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