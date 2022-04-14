Новая почта объявила об изменениях в работе почтоматов и отделений

Украинский бизнес и города понемногу оживают. Уже более миллиона украинцев вернулись в свои дома, многие едут и в Киев. Понемногу восстанавливаются Сумщина и Черниговщина, где еще недавно велись тяжелые бои. Сейчас там относительно спокойно, и даже начинают открываться почтовые отделения. Новая почта анонсировала открытие своих отделений в регионах, где недавно еще было очень горячо. Будут работать и почтоматы.





Открываются почтоматы, отделения и курьерская доставка

В некоторых областях, как, например, Тернопольская, Черновицкая, Ужгородская, Хмельницкая или Львовская сейчас работает вся сеть отделений. Отныне будут работать и почтоматы. В общем, открываются все отделения, где это возможно. Только 12 апреля открылось более 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Харьковской областях, а также в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской областях. Больше всего отделений открыто в Киевской и Ивано-Франковской областях, а именно 407 и 402 соответственно.

В целом в Украине ситуация следующая:

Работает 4100 отделений Новой почты. Работает 7600 уличных почтоматов. Заработала курьерская доставка в 6100 населенных пунктах.

Постепенно будут открываться и другие отделения, которые сейчас не работают по причине местонахождения в опасных регионах.

Какие тарифы сейчас действуют на Новой почте

В связи с военным положением Новая почта внедрила ряд послаблений для украинцев. В частности, до 31 мая можно отправлять личные вещи по Украине весом до 30 кг по фиксированному тарифу 120 грн. Также со скидкой в ​​40% можно отправить или получить автомобильные шины и диски. Кроме этого в отделениях доступны все виды финансовых услуг: от денежных переводов за границу до пополнения мобильного счета.

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