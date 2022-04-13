Налоговые льготы для украинцев: за что и сколько времени можно не платить?

На время военного положения Правительство ввело ряд послаблений для украинцев. Все для того чтобы не нагружать дополнительными финансовыми затратами бизнес и простых граждан. Сейчас несколько налогов можно не оплачивать, или платить по льготной ставке. Что же позволяют игнорировать?





Послабления касаются нескольких основных налогов

Пока украинцев освободили от уплаты нескольких основных налогов. Некоторые можно платить по желанию, а другие по льготной ставке.

Единый налог. Все физические лица предприниматели, принадлежащие ко второй и третьей группе упрощенной системы, могут не платить данный налог. ФЛП третьей группы, доход которых не превышает 10 миллиардов гривен в год, могут оплатить налог по новой ставке — 2%. Единый социальный взнос. Данная льгота будет действовать не только во время военного положения, но и год после его завершения. ФЛП и самозанятые лица могут не платить за себя этот налог. Также работодатели могут не платить ЕСВ за мобилизованных работников.

3. Налог на землю. До 31 декабря того года, пока будет действовать военное положение, не нужно платить налог за землю или аренду за нее, если земля находится на оккупированной территории, или в регионе, где ведутся бои. Налог на недвижимость. Его можно не платить в этом году и в следующем году. Обычно этот налог платят ежегодно до 1 июля.

До конца военного положения действует мораторий на налоговые проверки

На время военного положения предприниматели освобождаются от любых проверок. Если кто-то

несвоевременно подает налоговую отчетность, или не соблюдает срок регистрации налоговых и акцизных накладных, то штрафа или какой-либо другой ответственности за это не будет. Но после завершения военного положения все эти обязанности нужно будет выполнить в течение следующих трех месяцев.

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