Податкові пільги для українців: за що і скільки часу можна не платити?

На час воєнного стану Уряд запровадив ряд послаблень для українців. Все для того, аби не навантажувати додатковими фінансовими витратами бізнес і простих громадян. Наразі кілька податків можна не оплачувати, або ж сплачувати за пільговою ставкою. Що саме дозволяють ігнорувати?





Послаблення стосуються кількох основних податків

Наразі українців звільнили від сплати кількох основних податків. Деякі можна сплачувати за бажанням, а інші за пільговою ставкою.

Єдиний податок. Всі фізичні особи підприємці, які належать до другої та третьої групи спрощеної системи можуть не платити даний податок. ФОП третьої групи, дохід яких не перевищує 10 мільярдів гривень на рік можуть оплатити податок за новою ставкою — 2%. Єдиний соціальний внесок. Дана пільга діятиме не лише на час воєнного стану, а й рік після його завершення. ФОПи та самозайняті особи можуть не платити за себе цей податок. Також роботодавці можуть не платити ЄСВ за працівників, які були мобілізовані. Податок на землю. До 31 грудня того року доки триматиме воєнний стан не потрібно платити податок за землю або оренду за неї, якщо земля знаходиться на окупованій території, чи в регіоні де ведуться бої. Податок на нерухомість. Його можна не сплачувати цьогоріч і у наступному році. Зазвичай даний податок сплачують щороку до 1 липня.

До кінця воєнного стану діє мораторій на податкові перевірки

На час воєнного стану підприємці звільняються від будь-яких перевірок. Якщо хтось

невчасно подає податкову звітність, чи не дотримується термінів реєстрації податкових та акцизних накладних, то штрафу або будь-якої іншої відповідальності за це не буде. Але після завершення воєнного стану, всі ці обов’язки треба буде виконати протягом наступних трьох місяців.

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