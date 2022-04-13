Украинцы массово подаю заявки на пособие по безработице: кто на что претендует?

С тех пор как началась война очень многие потеряли работу. Некоторые получили статус временного переселенца и получают финансовую помощь. Есть и те, кто лишился работы, но продолжает жить дома. Такие люди остались совсем без доходов. Эти лица могут подать заявку на пособие по безработице. Для этого нужно заполнить онлайн форму, или же обратиться в центр занятости по месту жительства.





На помощь претендуют все кому от 15 до 70 лет

То есть каждый человек трудоспособного возраста, который сейчас остался без работы, имеет право получать помощь. Статус безработного можно получить в центрах занятости или онлайн через приложение Дия.

Подать заявку онлайн могут лица, которые:

Являются гражданами Украины. Имеют приложение Дия и прошли авторизацию. Имеют паспорт Украины или для выезда за границу и идентификационный код.

В “Дии” нужно выполнить ряд простых действий:

Авторизируйтесь в кабинете с помощью электронной подписи. Заполните заявление. Подайте его в Центр занятости. Введите номер социального счета, на который будут начисляться выплаты. Если счета нет, в течение 10 дней откройте его и добавьте в анкету. Загрузите требуемые документы. Проверьте правильность данных и подпишитесь электронной подписью.

Помощь будет начислена через 8 дней после регистрации, а ее размер будет рассчитываться в зависимости от размера страхового стажа и зарплаты, которую вы получали раньше. Если же страховой стаж нет совсем, то помощь не будет предоставляться. Исключения только:

молодые люди, только окончившие высшие учебные заведения;

переселенцы, не имеющие с собой нужных документов.

В обоих случаях будет начисляться минимальное пособие, установленное законодательством. Также, людям могут предложить свободные вакансии, если они появятся и будут подходить под их специальность.

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