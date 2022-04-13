Клієнти Монобанку поскаржились на фейкові кредитні канікули

З початком війни, деякі українські банки запровадили кредитні канікули. Серед них був й Монобанк, який має досить хорошу репутацію серед українців, та є одним з лідерів за кількістю клієнтів. У Монобанку повідомили, що кредитні канікули запроваджено на місяць (березень). Потім, мовляв, спостерігатимуть за ситуацією та вирішуватимуть, як діяти далі. Але 1 квітня, клієнти масово почали скаржитися, що відсотки за кредит продовжують списувати. Відтак, у багатьох зняло мінімальний місячний платіж, тобто жодних канікул, як таких не було. Про скандал з банком написала одна з його клієнток. Жінка тепер відмовляється повертати кредит.





Жінка просить повернути їй списані відсотки, а натомість вона повністю виплатить борг

Українка пише, що банк не попередив про скасування кредитних канікул і 1-го квітня списав з її рахунку кругленьку суму коштів. Вона в той же день написала в службу підтримки та телефонувала на гарячу лінію, щоб списані відсотки їй повернули. Натомість жінка обіцяла одразу ж повністю закрити борг. Щоправда відповідь була отримана аж на 9 день після звернення. В Моно відповіли, що розглянуть можливе повернення відсотків лише після завершення воєнного стану. Мовляв зараз вони діють згідно із постановою Національного банку.

Монобанк знизив кредитну ставку та скасував штрафи за прострочення виплат

В банку нагадали, що мінімальний платіж за користування кредитними коштами вони не скасували. Якщо на рахунку є потрібна сума коштів, то вона буде списана. Якщо ж коштів немає і користувач не поповнить картку, то штрафу чи пені за це не буде. Крім цього з 1-го квітня було знижено відсоткову ставку за всіма кредитами до 1,6%.

Також в банку просять клієнтів вносити хоча б якісь кошти на рахунки, щоб система могла повноцінно працювати.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿