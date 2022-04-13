Українці масово подають заявки на допомогу по безробіттю: хто на що претендує?

Відколи почалася війна дуже багато людей втратили роботу. Дехто отримав статус тимчасового переселенця та отримує фінансову допомогу. Є й ті, хто втратив роботу, але продовжує жити вдома. Такі люди залишилися зовсім без доходів. Ці особи можуть подати заявку на допомогу по безробіттю. Для цього треба заповнити онлайн форму, або ж звернутися у центр зайнятості по місцю проживання.





На допомогу претендують всі кому від 15 до 70 років

Тобто, кожна людина працездатного віку, яка зараз залишилася без роботи має право отримувати допомогу. Статус безробітного можна отримати у центрах зайнятості, або онлайн через додаток Дія.

Подати заявку онлайн можуть особи, які:

Є громадянами України. Мають додаток Дія та пройшли авторизацію. Мають паспорт України або для виїзду закордон і ідентифікаційний код.

В Дії потрібно виконати ряд простих дій:

Авторизуйтесь в кабінеті за допомогою електронного підпису. Заповніть заяву. Подайте її у Центр зайнятості. Введіть номер соціального рахунку на який нараховуватимуться виплати. Якщо рахунку немає, протягом 10 днів відкрийте його та додайте до анкети. Завантажте необхідні документи. Перевірте правильність даних та підпишіться електронним підписом.

Допомога буде нарахована через 8 днів після реєстрації, а її розмір розраховуватиметься в залежності від розміру страхового стажу та зарплати, яку ви отримували раніше. Якщо ж страхового стажу немає зовсім, то допомога не надаватиметься. Винятки лише:

молоді люди, які лише закінчили вищі навчальні заклади;

переселенці, які не мають з собою потрібних документів.

В обох випадках нараховуватиметься мінімальна допомога, встановлена законодавством. Також, людям можуть запропонувати вільні вакансії, якщо такі появляться та підходитимуть під їхню спеціальність.

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