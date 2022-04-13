С ремонтом и мебелью: на какое жилье от государства могут рассчитывать украинцы

С начала войны более 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Многим из них есть куда возвращаться, но есть тысячи тех, у кого на месте дома сплошные руины. Государство уже анонсировало помощь таким гражданам. Их жилье будет отстроено, а пока будет продолжаться строительство людям предложат другие квартиры разной площади, кое-где с ремонтом и мебелью.





Квартиры начнут выдавать через три месяца

Сейчас многие переселенцы живут в школах, в спортзалах в импровизированных центрах беженцев, или арендуют жилье либо комнату. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что так продолжаться не может. Сейчас в 10 регионах Украины уже начали строить новое временное жилье, которое людям будут выдавать на период, пока не отстроится их родной дом. Будут выдавать одно, двух и трехкомнатные квартиры. В большинстве своем это будут помещения с ремонтом и мебелью, готовые к проживанию. Многие квартиры государство планирует выкупить у застройщиков, которые не успели отдать готовые помещения в реализацию.

После того, как люди смогут возвращаться в свои дома, квартиры, которые были в их временном пользовании, будут отдавать военным, и тем, кто стоял на них в очереди.

Уже известно кому будут выдавать жилье в первую очередь

В первую очередь квартиры будут выдавать тем, кого не приютили родственники или другие небезразличные люди. То есть тем, кто живет в школах и заведениях, которые не совсем пригодны для длительного проживания. Таких лиц будут переселять первыми.

Украинцы уже могут подавать заявки на компенсацию разрушенного жилья. Кроме этого, у людей будет выбор, или соглашаться на квартиры, которые предлагает государство, или вложить эти деньги в любое другое частное строительство.

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