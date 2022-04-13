Шахраї викрали у клієнтки Привату 100 тисяч гривень: допоміг номер Київстар

Клієнтка ПриватБанку втратила кошти на всіх своїх картках через популярну шахрайську схему з номером мобільного. Оскільки її банківський номер телефону не був прив’язаний до паспорта, зловмисники легко скористалися ним у своїх цілях. Незважаючи на скарги громадянки, у поверненні грошей банк їй відмовив.





Аферу з викраденням номеру мобільного шахраї провернули за доволі популярною схемою, від якої постраждав вже не один українець. Оскільки номер клієнтки Привату не був оформлений на її ім’я, заволодіти ним виявилося зовсім не складно.

Один зі зловмисників звернувся до офісу оператора «Київстар», видав себе за власника номеру та повідомив про втрату сім-карти. Після її відновлення шахраї отримали доступ і до номеру, і до карток постраждалої.

Грабіжники обчистили зарплатну та кредитку картки громадянки, присвоївши 105 тис. грн. Та повернути втрачені внаслідок злочинних дій кошти у ПриватБанку відмовилися. Адже банк не винен у тому, що номер телефону клієнтки не був оформлений на її ім’я.

Працівники Привату повідомили, що компенсація можлива лише якщо списання грошей з рахунку відбулось через помилку банку. А в цьому випадку причиною втрати грошей стала неуважність самої клієнтки. Тож повернути кошти можуть лише самі злочинці, а їх для цього ще потрібно впіймати та притягнути до відповідальності.

Та постраждала не вбачає у тому, що сталося, своєї провини. Жінка залишила гнівний коментар на сайті Мінфіну, де у всьому звинувачує систему безпеки Привату. Вона вважає, що окрім номеру мобільного банк повинен використовувати й інші методи ідентифікації. Адже в таку ж саму халепу потенційно можуть втрапити й інші клієнти фінустанови. Тим більше, що у більшості українців номери не прив’язані до паспортних даних.

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