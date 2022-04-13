З ремонтом та меблями: на яке житло від держави можуть розраховувати українці

Від початку війни понад 10 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки. Багатьом з них є куди вертатися, але є й тисячі тих, в кого на місці дому суцільні руїни. Держава вже анонсувала допомогу таким громадянам. Їхнє житло буде відбудовано, а поки триватиме будівництво людям запропонують інші квартири різної площі, подекуди з ремонтом та меблями.





Квартири почнуть видавати через три місяці

Зараз багато переселенців живуть у школах, в спортзалах у імпровізованих центрах біженців, або ж орендують житло чи кімнату. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що так продовжуватися не може. Наразі в 10 регіонах України вже почали будувати нове тимчасове житло, яке людям видаватимуть на період, поки не відбудується їх рідна домівка. Видаватимуть одно, двох та трикімнатні квартири. Здебільшого це будуть помешкання з ремонтом і меблями, готові до проживання. Багато квартир держава планує викупити в забудовників, які не встигли віддати готові помешкання в реалізацію.

Після того, як люди зможуть повертатися до своїх домівок, квартири, які були у їхньому тимчасовому користуванні віддаватимуть військовим, та тим хто стояв на них у черзі.

Вже відомо кому видаватимуть житло першочергово

В першу чергу квартири видаватимуть тим, кого не прихистили родичі чи інші небайдужі люди. Тобто тим хто живе в школах, та закладах, які не зовсім придатні для тривалого проживання. Таких осіб переселятимуть першими.

Українці вже можуть подавати заявки у Дії на компенсацію зруйнованого житла. Крім цього, люди матимуть вибір, або погоджуватися на квартири, які пропонує держава, або вкласти ці гроші в будь-яке інше приватне будівництво.

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