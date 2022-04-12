ПриватБанк меняет правила работы с кредитками и закрывает популярную услугу

ПриватБанк одним из первых в Украине отреагировал на ситуацию и ввел немало нововведений для клиентов. В частности, это кредитные каникулы, которые продлятся до 1 июня. Однако на горячую линию, ежедневно звонит десятки, а то и сотни клиентов, чтобы выяснить, что именно дают эти каникулы. Люди боятся штрафов, и волнуются, не приведет ли игнорирование кредита потом к его росту. В ПриватБанке объяснили, что именно дают эти послабления.





Клиенты вправе не вносить минимальный ежемесячный платеж

Кредитные каникулы означают отсутствие штрафов за несвоевременное погашение ежемесячного минимального платежа. Мол таким образом, украинцы, не имеющие сейчас финансовой возможности, смогут сэкономить ежемесячно 1000 или 2000 гривен в зависимости от того, какая у них задолженность.



Некоторые ошибочно подумали, что кредитные каникулы означают и полное отсутствие комиссии за пользование кредитными средствами. Комиссия меньше, чем до войны, но она есть и составляет 1,7%.

В марте комиссии некоторое время действительно не было, но в финансовом учреждении поняли, что таким образом они не могут обеспечить полноценную работу системы.

Также банк призывает людей по крайней мере немного перебрасывать деньги на кредитный счет, чтобы система работала.

“Мы также продолжаем нести полную ответственность за депозиты украинцев вне зависимости от обстоятельств. Стандартные условия льготного периода карты остаются неизменными”, — отметили в банке.

Анонсировано закрытие популярной программы

С 1 мая ПриватБанк закроет программу “Бонус+”. Если до этого времени вы не снимете с бонусного счета деньги, то они будут перечислены на нужды армии. Отмечается, что на сегодняшний день, на бонусных счетах украинцев более полумиллиарда гривен.

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