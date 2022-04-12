Всесвітній банк назвав число українців, які стануть бідними внаслідок війни

Військова агресія Росії вже завдала економіці України величезних збитків. Зруйновані підприємства та інфраструктура значно скоротили обсяги потенційного експорту. У зв’язку з цим експерти Всесвітнього банку прийшли до висновку, що після завершення війни в Україні різко збільшиться кількість бідних громадян.





Згідно з даними, які оприлюднив Всесвітній банк, в поточному році ВВП України знизиться ж на 45,1%, тобто майже удвічі. Внаслідок чого частка бідних громадян збільшиться до 19,8%. В той самий час доходи 59% українців можуть впасти нижче прожиткового мінімуму. А це означає, що вони опиняться фактично за межею бідності.

Щоправда прогнозисти зазначають, що вже у 2023 році економіка України почне потроху відновлюватися, а її зростання складе щонайменше 2,1%.

Найбільшої шкоди російське вторгнення завдало експорту та імпорту. Більшість ланцюжків поставок було зруйновано внаслідок обстрілів окупантів. Зокрема Україна наразі не може використовувати для експорту зерна свої морські порти. При тому, що раніше таким шляхом здійснювалося транспортування за кордон майже 90% української пшениці та інших видів круп.

Торгівля за допомогою автомобільних та залізничних шляхів теж суттєво ускладнилася. Чимало маршрутів наразі є небезпечними, або ж ними просто неможливо користуватися через пошкодження дорожнього покриття, руйнування мостів тощо.

Проблеми із продажем вітчизняних товарів та доставкою імпортних з-за кордону може спричинити до зростання індексу цін вже у 2022 році на 15%. Наслідком здорожчання стане зниження купівельної спроможності громадян. Таким чином при актуальному рівні зарплат та пенсій вони зможуть дозволити собі придбати набагато менше товарів, ніж до війни.

Однак, згідно з оцінками світових експертів бойові успіхи України та якнайшвидше закінченні війни можуть значно знизити ймовірність збідніння громадян. Адже звільнення наших територій від рашистів допоможе відновити виробництво, налагодити торгівлю і запустити процес відбудови країни, у якій громадяни зможуть забути про значення слова «бідність».

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