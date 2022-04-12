ПриватБанк міняє правила роботи з кредитками та закриває популярну послугу

ПриватБанк одним з перших в Україні відреагував на теперішню ситуацію та ввів чимало нововведень для клієнтів. Зокрема, це кредитні канікули, які триватимуть до 1 червня. Однак на гарячу лінію, чи не щодня телефонує десятки, а то й сотні клієнтів, щоб вияснити, що саме дають ці канікули. Люди бояться штрафів, та хвилюються, чи ігнорування кредиту не приведе потім до його зростання. В ПриватБанку пояснили, що саме дають ці послаблення.





Клієнти мають право не вносити мінімальний щомісячний платіж

Кредитні канікули означають відсутність штрафів за несвоєчасне погашення щомісячного мінімального платежу. Мовляв таким чином, українці, які не мають зараз фінансової можливості, зможуть зекономити щомісяця 1000 чи 2000 гривень, залежно від того, яка у них заборгованість.

Дехто помилково подумав, що кредитні канікули означають й повну відсутність комісії за користування кредитними коштами. Комісія менша ніж до війни, але вона є і становить 1,7%.

В березні комісії деякий час дійсно не було, але в фінансовій установі зрозуміли, що таким чином вони не можуть забезпечити повноцінну роботу системи.

Також банк закликає людей принаймні трішки перекидати гроші на кредитний рахунок, щоб система працювала.

“Ми також продовжуємо нести повну відповідальність за депозити українців незалежно від обставин. Стандартні умови пільгового періоду картки залишаються незмінними“, — зауважили в банку.

Анонсовано закриття популярної програми

З 1 травня ПриватБанк закриє програму “Бонус+”. Якщо до цього часу ви не знімете з бонусного рахунку гроші, то вони будуть перераховані на потреби армії. Зазначається, що станом на сьогодні, на бонусних рахунках українців є понад пів мільярда гривень.

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