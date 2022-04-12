Средства на счет приходят не всем: ПриватБанк сообщил причину

Еще в марте государство анонсировало помощь отдельным категориям населения, пострадавшим от войны. Речь о предпринимателях, бизнес которых остановился, и работниках, потерявших официальную работу. Такие лица имели возможность подать заявку на помощь в размере 6500 грн. Подавать заявки можно было до 1 апреля, и те, кто успел это сделать, жалуются, что деньги не поступают на счета, обвиняя Приватбанк. В финансовом учреждении уже отреагировали и сообщили в чем настоящая причина задержки.





Приватбанк перечисляет средства, как только они поступают на специальные счета

Приватбанк выступает всего лишь посредником между Министерством экономики и получателями. Деньги клиентам засчитываются, как только их начислят в Министерстве экономики, где и управляют данными выплатами. Именно Министерство является распорядителем этих средств. Людей успокаивают, деньги придут всем. Подавшие заявку в первой половине марта уже начали получать выплату, вскоре очередь дойдет и до всех остальных. Деньги на эти выплаты в бюджете есть, ведь были предусмотрены раньше времени.

На выплату претендуют только жители отдельных областей

Напомним, что эти деньги могли оформить только жители таких областей как Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская области и Киев. Что касается категорий граждан, то их три:

все работавшие по трудовому договору, гиг-контракту, или на любой другой официальной основе и потерявшие работу;

все ФЛП, уплачивающие единый социальный взнос и не имеющие долгов за четвертый квартал 2021 года.

также на выплату могли претендовать и пенсионеры, которые отвечают вышеупомянутым параметрам.

Сейчас заявки на эту помощь уже не принимаются, но стартует ряд других программ для поддержки переселенцев. Следовательно, все предприниматели, которые трудоустроят переселенца будут иметь компенсацию в размере 6500 грн за каждого такого человека.

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