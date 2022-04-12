Кошти на рахунок приходять не всім: ПриватБанк повідомив причину

Ще в березні держава анонсувала допомогу окремим категоріям населення, які постраждали від війни. Мова про підприємців, бізнес яких зупинився, та працівників, які втратили офіційну роботу. Такі особи, мали можливість подати заявку на допомогу у розмірі 6500 грн. Подавати заявки можна було до 1 квітня, і ті хто встиг це зробити скаржаться, що гроші не поступають на рахунки, звинувачуючи Приватбанк. У фінансовій установі вже відреагували, та повідомили в чому справжня причина затримки.





Приватбанк перераховує кошти, як тільки вони надходять на спеціальні рахунки

Приватбанк виступає всього лиш посередником між Міністерством економіки та отримувачами. Гроші клієнтам зараховуються, як тільки їх нарахують у Міністерстві економіки, де й керують даними виплатами. Саме Міністерство є розпорядником цих коштів. Людей заспокоюють, гроші прийдуть всім. Ті, хто подав заявку в першій половині березня вже почали отримувати виплату, незабаром черга дійде й до всіх інших. Гроші на ці виплати у бюджеті є, адже були передбачені завчасно.

На виплату претендують лише мешканці окремих областей

Нагадаємо, що ці гроші могли оформити лише мешканці таких областей, як: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська області та Київ. Що до категорій громадян, то їх три:

всі хто працював за трудовим договором, гіг-контрактом, чи на будь-якій інші офіційній основі і втратив роботу;

всі ФОПи, які сплачують єдиний соціальний внесок та не мають боргів за четвертий квартал 2021 року.

також на виплату могли претендувати й пенсіонери, які відповідають вищезгаданим параметрам.

Зараз заявок на цю допомогу вже не приймають, але стартує ряд інших програм для підтримки переселенців. Відтак, всі підприємці, які працевлаштують переселенця матимуть компенсацію у розмірі 6500 грн за кожну таку особу.

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