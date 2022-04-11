Самые страстные любовницы: рейтинг лучших женщин в постели по знаку зодиака
Астрологи рассказали, чего стоит ждать от женщин, рожденных под каждым из знаков зодиака.
Звезды на небе влияют на характер человека, в том числе на отношение к сексу и поведение в постели. Так как разные женщины ведут себя в постели и кто из всех знаков станет идеальной любовницей.
12 место — Рыбы
Последнее 12 место в рейтинге занимают Рыбы. Представительницам знака не дает расслабиться их постоянное стремление к романтике. Такой даме нужно свидание, романтические отношения, а лишь после они смогут приступить к делу.
11 место — Дева
Девы подходят к вопросам секса намного проще. Но им не просто угодить. Они очень критичные. Если партнер ей в чем то не понравится, то второго шанса он не получит.
10 место — Козерог
Представительницы знака очень невнимательные к партнерам. Они руководствуются только своими желаниями. И все зависит лишь от ее настроения.
9 место — Рак
Женщины, рожденные под этим знаком, любительницы нежного секса. Но астрологи считают ее не лучшей любовницей. До того, как заманить женщину в постель, ее придется долго добиваться, что понравится не всем.
8 место — Телец
Тельцы любят все усложнять. Этим женщинам не нужна лишняя романтика или экстрим в сексе. Однако они нуждаются в долгих ласках и разговорах после секса.
7 место — Лев
Львицы обожают заигрывать с партнерами задолго до сексуального контакта. На эти игры уходит вся энергия. Поэтому, пока женщина окажется в постели вся страсть может угаснуть.
6 место — Водолей
Поведение представительниц знака в постели не вызывает нареканий. Но они не заинтересованы в сексе. Водолеи предпочитают чистую любовь и эмоциональную близость.
5 место — Овен
ТОП-5 лучший любовниц открывают Овны. Но в настоящей близости и раскрепощенности Овнам мешает пылкий темперамент, что приводит к быстрому финалу.
4-место — Близнецы
Представительницы знака могут подарить партнеру незабываемую ночь. Но до этого партнер вынужден пройти тщательную проверку и доказать, что он достоин женщины. На предложение секса Близнецы отзываются не сразу.
3 место — Стрелец
Бронзу получают женщины-Стрельцы. Когда речь доходит до сексуальных утех, ее ничто не остановит. Представительницы знака ценят удовольствие и не готовы себе отказывать.
2 место — Скорпион
Серебро получают Скорпионы. Им нет равных в постели. Она умеет и знает все, чтобы удовлетворить партнера. Но в процессе она думает только о своем удовольствии.
1 место — Весы
Заслуженное золото получают представительницы знака Весы. Такая женщина отдает партнеру всю себя. Она чувствует свои потребности и умеет предугадывать желания партнера. Именно поэтому в нашем рейтинге Весы получают первое место.