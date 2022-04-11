Самые страстные любовницы: рейтинг лучших женщин в постели по знаку зодиака

Звезды на небе влияют на характер человека, в том числе на отношение к сексу и поведение в постели. Так как разные женщины ведут себя в постели и кто из всех знаков станет идеальной любовницей.





12 место — Рыбы

Последнее 12 место в рейтинге занимают Рыбы. Представительницам знака не дает расслабиться их постоянное стремление к романтике. Такой даме нужно свидание, романтические отношения, а лишь после они смогут приступить к делу.

11 место — Дева

Девы подходят к вопросам секса намного проще. Но им не просто угодить. Они очень критичные. Если партнер ей в чем то не понравится, то второго шанса он не получит.

10 место — Козерог

Представительницы знака очень невнимательные к партнерам. Они руководствуются только своими желаниями. И все зависит лишь от ее настроения.

9 место — Рак

Женщины, рожденные под этим знаком, любительницы нежного секса. Но астрологи считают ее не лучшей любовницей. До того, как заманить женщину в постель, ее придется долго добиваться, что понравится не всем.

8 место — Телец

Тельцы любят все усложнять. Этим женщинам не нужна лишняя романтика или экстрим в сексе. Однако они нуждаются в долгих ласках и разговорах после секса.

7 место — Лев

Львицы обожают заигрывать с партнерами задолго до сексуального контакта. На эти игры уходит вся энергия. Поэтому, пока женщина окажется в постели вся страсть может угаснуть.

6 место — Водолей

Поведение представительниц знака в постели не вызывает нареканий. Но они не заинтересованы в сексе. Водолеи предпочитают чистую любовь и эмоциональную близость.

5 место — Овен

ТОП-5 лучший любовниц открывают Овны. Но в настоящей близости и раскрепощенности Овнам мешает пылкий темперамент, что приводит к быстрому финалу.

4-место — Близнецы

Представительницы знака могут подарить партнеру незабываемую ночь. Но до этого партнер вынужден пройти тщательную проверку и доказать, что он достоин женщины. На предложение секса Близнецы отзываются не сразу.

3 место — Стрелец

Бронзу получают женщины-Стрельцы. Когда речь доходит до сексуальных утех, ее ничто не остановит. Представительницы знака ценят удовольствие и не готовы себе отказывать.

2 место — Скорпион

Серебро получают Скорпионы. Им нет равных в постели. Она умеет и знает все, чтобы удовлетворить партнера. Но в процессе она думает только о своем удовольствии.

1 место — Весы

Заслуженное золото получают представительницы знака Весы. Такая женщина отдает партнеру всю себя. Она чувствует свои потребности и умеет предугадывать желания партнера. Именно поэтому в нашем рейтинге Весы получают первое место.

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