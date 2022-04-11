Найпристрасніші коханки: рейтинг найкращих жінок у ліжку за знаком зодіаку

Зірки на небі впливають на характер людини, у тому числі на ставлення до сексу та поведінку в ліжку. То як різні жінки поводяться в ліжку і хто з усіх знаків стане ідеальною коханкою.





12 місце – Риби

Останнє 12 місце у рейтингу займають Риби. Представницям знаку не дає розслабитися їхнє постійне прагнення до романтики. Такій жінці потрібне побачення, романтичні відносини, а лише після цього вони зможуть приступити до справи.

11 місце – Діва

Діви підходять до питань сексу набагато простіше. Але їм не просто догодити. Вони дуже критичні. Якщо партнер їй у чомусь не сподобається, то другого шансу він не отримає.

10 місце – Козеріг

Представниці знаку дуже неуважні до партнерів. Вони керуються лише своїми бажаннями. І все залежить лише від їх настрою.

9 місце – Рак

Жінки, народжені під цим знаком, любительки ніжного сексу. Але астрологи вважають їх не найкращими коханками. До того, як заманити жінку в ліжко, її доведеться довго вмовляти, що сподобається не всім.

8 місце – Телець

Тельці люблять ускладнювати все. Цим жінкам не потрібна зайва романтика чи екстрим у сексі. Однак вони потребують довгих пестощів і розмов після сексу.

7 місце – Лев

Леви люблять загравати з партнерами задовго до сексуального контакту. На ці ігри йде вся енергія. Тому, поки жінка опиниться в ліжку, вся пристрасть може згаснути.

6 місце – Водолій

Поведінка представниць знаку у ліжку не викликає нарікань. Але вони не зацікавлені у сексі. Водолії прагнуть чистого кохання та емоційної близькості.

5 місце – Овен

ТОП-5 найкращих коханок відкривають Овни. Але в справжній близькості та розкутості Овнам заважає палкий темперамент, що призводить до швидкого фіналу.

4-місце – Близнюки

Представниці знаку можуть подарувати партнеру незабутню ніч. Але раніше партнер змушений пройти ретельну перевірку і довести свою достойність. На пропозицію сексу Близнюки відгукуються не одразу.

3 місце – Стрілець

Бронзу одержують жінки-Стрільці. Коли мова йде про сексуальні втіхи, її ніщо не зупинить. Представниці знаку цінують задоволення та не готові собі відмовляти.

2 місце – Скорпіон

Срібло одержують Скорпіони. Їм немає рівних у ліжку. Вона вміє та знає все, щоб задовольнити партнера. Але в процесі вона думає лише про своє задоволення.

1 місце – Терези

Заслужене золото одержують представниці знаку Терези. Така жінка віддає партнерові всю себе. Вона відчуває свої потреби та вміє передбачати бажання партнера. Саме тому в нашому рейтингу Терези отримують перше місце.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿