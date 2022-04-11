Нічого, крім ненависті: ТОП-6 знаків зодіаку, які ненавидять весь світ

Звичайно, у світі немає такої людини, яка не злилася б на когось. Але одна річ, висловити своє невдоволення через неприємності, а інша — ненавидіти всіх і все протягом багатьох років. Астрологи назвали ТОП-6 знаків зодіаку, які не можуть впоратися зі своїми почуттями.





Скорпіони

Найбільше представники знаку ненавидять добрих та позитивних людей. Скорпіони вважають усміхнених людей лицемірами, які завжди підставлять. Крім того, Скорпіони воліють мстити. Краще ніколи не опинятися на шляху у Скорпіона.

Овен

Овни ненавидять тих, хто їх не слухає. Ті, хто не готовий підкорятися Овну, повинні чекати на нелюдську ненависть. Жахливий гнів обрушиться на всіх, хто потрапить під гарячу руку.

Діва

Діви вважають, що ненавидять усіх довкола цілком заслужено. У ролі аргументів вони наводять щось на кшталт кохання за гроші, продажних людей та вічний обман.

Водолій

Представники знаку ніколи прямо не кажуть. що вони когось ненавидять. Але вони всі пакоститимуть причому найнесподіванішим чином. При цьому вони ніколи і нікому не кажуть, що люблять мстити.

Козероги

Представників знака дуже складно роздратувати. Але як тільки є привід, краще відразу бігти. Злість Козерогів не знає меж, тому краще не опинятися на шляху до розлюченого представника знака.

Стрілець

Зазвичай Стрільці милі та веселі. Але тільки доти, доки вони не побачать привід для злості. Найбільше представники знаку не люблять хамство та несправедливість. Це та ситуація, коли слово може вбити.

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