Стало известно, сильно ли возрастут тарифы на коммуналку после завершения отопительного сезона

До мая и после него в Украине действуют разные тарифы на коммуналку. Годовая стоимость топлива рассчитана только к концу отопительного сезона, поэтому с мая цены обычно растут. В этом году ситуация в Украине нестандартна. В государстве идет война, экономика разрушается, а четверть населения и вовсе покинуло свои дома, и сейчас на грани выживания. Следовательно, Правительство единогласно приняло решение, с мая тарифы поднимать не будут.





Цены могут расти только при развитии экономики

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что тарифы могут расти только в том случае, если развивается экономика, а сейчас все полностью наоборот. Более того, в Украине тысячи людей остались без домов, и они априори не могут ничего оплачивать.

“Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не оговаривается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать – посмотрим. ПСО может быть одним из них. Будем анализировать и принимать решение“, – сказал Галущенко.

Конечно, придется хорошо продумать, как обеспечить население электроэнергией и топливом по тарифам, которые действуют сейчас. До конца отопительного сезона действовали специальные обязательства, по которым украинцы платили меньшую цену за топливо, чем его рыночная стоимость. То же самое касалось и электроэнергии. В мае эти обязательства завершаются. Придется искать другие механизмы, с помощью которых можно будет предоставлять субсидии предприятиям и одновременно удерживать цену для простых граждан.

За коммуналку можно не платить до конца войны, но долг будет накапливаться

Ну и заметим, что пока в стране война, граждане, не имеющие финансовой возможности, могут не оплачивать коммунальные услуги. Им не будут отключать отопление или электроэнергию, а также не будут начислять штрафы. Правда, и долг нигде не денется, после войны придется заплатить за все просроченные месяцы.

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