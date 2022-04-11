Стало відомо, чи сильно зростуть тарифи на комуналку після завершення опалювального сезону

До травня і після нього в Україні діють різні тарифи на комуналку. Річна вартість палива розрахована лише до кінця опалювального сезону, тому з травня ціни зазвичай ростуть. Цього року ситуація в Україні нестандартна. В державі триває війна, економіка руйнується, а чверть населення й зовсім покинуло свої домівки, та зараз на грані виживання. Відтак Уряд одноголосно прийняв рішення, з травня тарифи піднімати не будуть.





Ціни можуть рости лише за умови розвитку економіки

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що тарифи можуть рости лише в тому випадку, якщо розвивається економіка, а зараз все повністю навпаки. Ба більше, в Україні тисячі людей залишилися без домівок, і вони апріорі не можуть нічого оплачувати.

“Підвищення тарифів на газ та електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми це забезпечуватимемо – подивимося. ПСО може бути як один із них. Аналізуватимемо і прийматимемо рішення“, – сказав Галущенко.

Звісно, доведеться добряче продумати, як забезпечити населення електроенергією та паливом за тими тарифами, які діють зараз. До кінця опалювального сезону діяли спеціальні зобов’язання, за якими українці платили меншу ціну за паливо ніж його ринкова вартість. Це саме стосувалося й електроенергії. В травні ці зобов’язання завершуються. Доведеться шукати інші механізми, за допомогою яких можна буде надавати субсидії для підприємств і водночас втримувати ціну для простих громадян.

За комуналку можна не платити до кінця війни, але борг накопичуватиметься

Ну і зауважимо, що допоки в країні війна, громадяни, які не мають фінансової можливості можуть не оплачувати комунальні послуги. Їм не відключатимуть опалення, чи електроенергію, а також не нараховуватимуть штрафи. Щоправда й борг ніде не дінеться, після війни доведеться заплатити за всі протерміновані місяці.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿