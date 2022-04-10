Ужасные в гневе:ТОП-3 женщины по знаку зодиака, которых лучше не трогать

Разозлить представительниц знака — все равно, что разбудить настоящее торнадо. Многие люди становятся неуправляемыми в приступах ярости. Но именно эти знаки зодиака злятся так, что лучше не попадать им под руку в порыве гнева. Астрологи назвали 3 знаки зодиака, которые ужасные в гневе.





Овен

Овны считаются одним из самых агрессивных и раздражительных. Никогда не угадаешь что разозлит представительницу знака сегодня. Женщины, рожденные под этим знаком, всегда найдут причину разозлиться. Они не понимают аргументов и всегда настаивают на своем. С такой женщиной лучше не спорить. Она быстро выходит из себя и начинает орать.

Всего через пять минут после крика Овны могут успокоиться. Но подобные вспышки гнева такие дамы считают абсолютной нормой.

Стрелец

Представительницы знака злятся очень нечасто. Но если попасть под раздачу, то мало не покажется. Дама может мило общаться, но внезапно в ней проснется ярость. Стрельцы ненавидят несправедливость и хамство. Если представители знака почувствуют ущемление своей свободы, они превратятся в настоящих монстров.

При этом женщины, рожденные под знаком Стрельца, не злопамятные. Как только удастся восстановить справедливость, дамы снова станут милыми и добрыми.

Скорпион

Представительницы знака никогда не показывают своей злости. Внешне они спокойные, но в голове у них зреет план мести. И Скорпион воплотит его в жизнь. Такая дама злится очень часто. Любой неосторожный взгляд или жест способен ее разозлить.

Обида перерастает в гнев. Если женщина Скорпион злая, лучше переждать. Представители знака не отличаются дружелюбием, они легко направят гнев даже на близкого человека.

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