Жахливі в гніві: Топ-3 жінок за знаком зодіаку, яких краще не чіпати

Роздратувати представниць знаку — все одно, що розбудити справжнє торнадо. Багато людей стають некерованими у нападах люті. Але саме ці знаки зодіаку зляться так, що краще не потрапляти під руку в пориві гніву. Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, які жахливі у гніві.





Овен

Овни вважаються одним із найагресивніших і дратівливих. Ніколи не вгадаєш, що розлютить представницю знаку сьогодні. Жінки, народжені під цим знаком, завжди знайдуть причину роздратуватися. Вони не розуміють аргументів і завжди наполягають на своєму. З такою жінкою краще не сперечатися. Вона швидко виходить із себе і починає кричати.

Всьго через п’ять хвилин після крику Овни можуть заспокоїтися. Але такі спалахи гніву жінки Овни вважають абсолютною нормою.

Стрілець

Представниці знаку зляться дуже нечасто. Але якщо потрапити під роздачу, мало не здасться. Жінка може мило спілкуватися, але раптово у ній прокинеться лють. Стрільці ненавидять несправедливість та хамство. Якщо представники знаку відчують утиск своєї свободи, вони перетворяться на справжніх монстрів.

При цьому жінки, народжені під знаком Стрільця, не злопам’ятні. Щойно вдасться відновити справедливість, жінки знову стануть милими та добрими.

Скорпіон

Представниці знаку ніколи не показують своєї агресії. Зовні вони спокійні, але в голові у них назріває план помсти. І Скорпіон втілить його у життя. Така жінка злиться дуже часто. Будь-який необережний погляд чи жест здатний її роздратувати.

Образа переростає у гнів. Якщо жінка Скорпіон зла, краще перечекати. Представники знаку не відрізняються дружелюбністю, вони легко спрямують гнів навіть на близьку людину.

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