Названы пять женских имен, владелицы которых по жизни предпочитают одиночество

Есть довольно много женщин, проживающих жизнь в одиночестве. У них есть кратковременные романы, они могут даже выйти замуж и родить ребенка, но проживут с мужем недолго. Сами дамы это объясняют просто: “лучше быть одной, чем с кем попало”. Эксперты же уверены, что такое мнение многим внушает их имя. По статистике, владелицы пяти женских имен, чаще всего остаются одинокими.





Марина

Марине очень удобно быть самой с собой. Найти человека, который полностью такой же как вы – нереально. А у всех остальных Марины видят слишком много недостатков, с которыми не способны мириться. Обладательницы этого имени у 99% первыми разрывают отношения. Если же бросают их, то в основном из-за чрезмерных проявлений лидерских качеств. Марины всегда хотят доминировать.

Александра

Александры хотят все свои силы и энергию устремлять на построение успешной карьеры. Они готовы круглосуточно работать над интересным проектом, учить языки, ходить в спортзал, совершенствовать себя, но ни капли не хотят работать над отношениями. Им не свойственно заботиться о ком-то или заниматься рутинными домашними делами.

Виктория

Виктории слишком не постоянны. Они имеют большое внимание от мужчин, поэтому могут запросто найти достойного партнера для долгосрочных отношений, но не хотят этого. Виктория выбирает кратковременные романы, и не хочет утруждать себя серьезными отношениями.

Елена

Эти женщины слишком разборчивы. Они будут очень долго выбирать партнера и до последнего будут сомневаться, что это именно тот, что нужно. Они придирчивы, и очень осторожны. Поэтому часто остаются одинокими так и не найдя своего идеала.

Инга

Инги часто остаются одинокими не по своему выбору. Они хотят отношений и ищут их, но когда влюбляются, то становятся невыносимыми. Постоянные подозрения, ревность, ссоры, как результат, никакие отношения на долго не задерживаются. В результате Инга устает и выбирает одиночество, или кратковременные интрижки.

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