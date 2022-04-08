Названо п’ять жіночих імен, власниці яких по житті надають перевагу самотності

Є досить багато жінок, які проживають життя в самотності. В них є короткочасні романи, вони можуть навіть вийти заміж та народити дитину, але проживуть з чоловіком не довго. Самі дами це пояснюють просто: “краще бути самій ніж з ким попало”. Експерти ж впевнені, таку думку багатьом навіює їхнє ім’я. За статистикою, власниці п’ятьох жіночих імен, найчастіше залишаються самотніми.





Марина

Марині дуже комфортно бути самій з собою. Знайти людину, яка повністю така ж як ви — нереально. А у всіх інших Марини бачать надто багато недоліків, з якими не здатні миритися. Власниці цього імені у 99% першими розривають стосунки. Якщо ж кидають їх, то здебільшого через надмірні прояви лідерських якостей. Марини завжди хочуть домінувати.

Олександра

Олександри вибирають всі свої сили та енергію спрямовувати на побудову успішної кар’єри. Вони готові цілодобово працювати над цікавим проектом, вивчати мови, ходити в спортзал, вдосконалювати себе, але ні каплі не хочуть працювати над стосунками. Їм не властиво дбати про когось чи займатися рутинними домашніми справами.

Вікторія

Вікторії надто не постійні. Вони мають велику увагу від чоловіків, тому можуть запросто знайти достойного партнера для довготривалих стосунків, але не хочуть цього. Вікторія обирає короткочасні романи, і не хоче обтяжувати себе серйозними стосунками.

Олена

Ці жінки надто перебірливі. Вони дуже довго вибиратимуть партнера і до останнього сумніватимуться, що це саме той. Вони прискіпливі, і дуже обережні. Через це часто залишаються самотніми так і не знайшовши свого ідеалу.

Інга

Інги часто залишаються самотніми не за своїм вибором. Вони хочуть стосунків та шукають їх, але коли закохуються, то стають нестерпними. Постійні підозри, ревнощі, сварки, як результат жодні стосунки на довго не затримуються. В результаті Інга втомлюється і вибирає самотність, або ж короткочасні інтрижки.

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