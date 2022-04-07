Хироманты рассказали, как по форме мизинца распознать потенциальных лжецов и предателей

Тем, кто хочет научиться считывать чужие эмоции и видеть человека насквозь, советуют изучать психологию. Это действительно интересная наука, и имея определенные знания, можно понять, когда человек вам лжет, когда он искренний и когда наоборот, лицемерит. Но оказывается, это можно узнать и посмотрев на руки собеседника. Хироманты уверены, что форма пальцев, как и линии на ладонях, многое говорят о человеке. Конечно, сразу ставить клеймо ни на ком не стоит, но проявить осторожность с такими личностями не помешает.





Как по пальцам распознать лжеца?

Хироманты рекомендуют обращать внимание на мизинец. Считается, что у тех, кто склонен ко лжи, лицемерию и даже предательству, мизинец кривой формы. Он словно нагибается в сторону всех остальных пальцев. Конечно, не считаются ситуации, если у человека был перелом пальца или какие-то травмы, которые спровоцировали то самое искажение.

Как распознать любителей лжи по ладони?

По ладони, конечно же, можно узнать гораздо больше о человеке. А особенно если у вас есть по крайней мере базовые знания в хиромантии. Если хотите проверить, склонен ли человек ко лжи и предательству внимательно посмотрите на линию головы. Она не должна быть раздвоена. Если линия таки раздваивается, это значит, что человек сам не знает, что он хочет от жизни. Часто бросается из стороны в сторону, а потому нередко лжет и придумывает всевозможные истории.



Более того, хироманты уверены, не всегда люди с подобными признаками плохи, или лгут кому-то намеренно. Часто они обманывают не специально, у них просто это на подсознательном уровне. Это может проявляться не как откровенная ложь, а как постоянное недоговаривание чего-то, умалчивание, преувеличение или умаление каких-либо фактов и тому подобное.

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