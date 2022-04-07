Хіроманти розповіли, як по формі мізинця розпізнати потенційних брехунів і зрадників

Тим, хто хоче навчитися зчитувати чужі емоції та бачити людину наскрізь, рекомендують вивчати психологію. Це дійсно цікава наука, і маючи певні знання, можна зрозуміти, коли особа вам бреше, коли вона щира і коли навпаки, лицемірить. Але виявляється, це можна дізнатися й просто подивившись на руки співбесідника. Хіроманти впевнені, форма пальців, як і лінії на долонях, багато чого говорять про людину. Звісно, ж одразу ставити клеймо ні на кому не варто, але проявити обережність з такими особистостями не завадить.





Як по пальцях розпізнати брехуна?

Хіроманти рекомендують звертати увагу на мізинець. Вважається, що у тих хто схильний до брехні, лицемірства та навіть зради, мізинець кривої форми. Він наче нагинається в сторону всіх інших пальців. Звісно, не рахуються ситуації, якщо в людини був перелом пальця, чи якісь травми, які спровокували те саме викривлення.

Як розпізнати любителів брехні по долоні?

По долоні звісно ж можна дізнатися набагато більше про людину. А особливо, якщо у вас є принаймні базові знання в хіромантії. Якщо хочете перевірити, чи схильна людина до брехні та зради уважно подивіться на лінію голови. Вона не повинна бути роздвоєна. Якщо лінія таки роздвоюється, це означає, що людина сама не знає, що вона хоче від життя. Часто кидається зі сторони в сторону, а відтак нерідко бреше та вигадує всілякі історії.

Ба більше, хіроманти впевнені, не завжди люди з подібними ознаками погані, чи брешуть комусь навмисно. Часто вони обманюють не спеціально, в них просто є це на підсвідомому рівні. Це може проявлятися не як відверта брехня, а як постійне недоговорювання чогось, замовчування, перебільшення або применшення якихось фактів і тому подібне.

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