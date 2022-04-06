Новый законопроект: за ряд действий украинцев могут лишить гражданства

Военное положение предполагает немало перемен. Ежедневно Кабинет Министров регистрирует ряд законопроектов, которые должны поддерживать порядок в стране, регулировать экономические и социальные аспекты жизни. За новыми законами нужно очень хорошо следить, ведь в строгих военных реалиях получить большой штраф или тюремный срок очень просто. Более того, скоро украинцам может грозить еще и лишение гражданства. Именно такое наказание депутаты придумали для нескольких категорий населения.





В первую очередь это касается уклоняющихся от мобилизации

Если вам пришла повестка, а вы ее проигнорировали, готовьтесь за это отвечать. В Украине уклонение от призыва карается штрафами и уголовной ответственностью.

Сейчас за уклонение предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов граждан или исправительные работы сроком до 1-2 лет. За уклонение от военной службы можно сесть в тюрьму на 3-5 лет.

Но народные депутаты считают, что этого мало и предлагают лишать таких лиц украинского гражданства. Кроме них, гражданства могут лишиться следующие категории:

Мужчины призывного возраста, нелегально выехавшие за границу во время войны. Люди, уезжающие в Россию. Военнообязанные, выехавшие за границу и не вернувшиеся в течение 30 дней (кроме командировки). Лица, которые письменно отказываются от призыва из-за религиозных убеждений.

Все это уже внесено в новый законопроект №7205, который зарегистрировали в Верховной Раде.

Законопроект вызвал у многих сомнительные эмоции

Директор Института законодательных идей Мартина Богуславец заявила, что согласно статье 25 Конституции Украины и Закона Украины “О гражданстве Украины”, лишение гражданина Украины гражданства запрещено. Более того, это не уместно в отношении людей, которые выезжают в Россию, ведь многих сейчас вывозят принудительно. Есть и такие, которые едут туда на операцию и т.д.

Действительно ли это наказание заработает узнаем уже в ближайшие дни.

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