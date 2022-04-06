Новий законопроєкт: за ряд дій українців можуть позбавити громадянства

Воєнний стан передбачає чимало змін. Щодня Кабінет Міністрів реєструє ряд законопроєктів, які мали б підтримувати порядок в країні, регулювати економічні та соціальні аспекти життя. За новими законами треба дуже добре слідкувати, адже в суворих воєнний реаліях, отримати великий штраф, або тюремний термін, дуже просто. Ба більше, скоро українцям може загрожувати ще й позбавлення громадянства. Саме таке покарання депутати придумали для кількох категорій населення.





В першу чергу це стосується тих, хто ухиляється від мобілізації

Якщо вам прийшла повістка, а ви її проігнорували, то готуйтесь за це відповідати. В Україні ухилення від призову карається штрафами та кримінальною відповідальністю.

Зараз, за ухилення передбачено штраф в розмірі від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів громадян, або виправні роботи терміном до 1-2 років. За ухилення від військової служби навіть можна сісти в тюрму на 3-5 років.

Та народні депутати вважають, що цього замало і пропонують ще й позбавляти таких осіб українського громадянства. Крім них, громадянства можуть позбутися наступні категорії:

Чоловіки призовного віку, які нелегально виїхали закордон під час війни. Люди, які виїжджають в Росію. Військовозобов’язані, які виїхали закордон і не повернулися протягом 30 днів (крім відрядження). Особи, які письмово відмовляються від призову через релігійні переконання.

Все це вже внесено в новий законопрєкт №7205, який зареєстрували у Верховній Раді.

Законопроєкт викликав у багатьох сумнівні емоції

Директор Інституту законодавчих ідей Мартина Богуславець заявила, що згідно зі статтею 25 Конституції України та Закону України “Про громадянство України”, позбавлення громадянина України громадянства заборонено. Ба більше, це не доречно стосовно людей, які виїжджають у Росію, адже багатьох зараз вивозять примусово. Є й такі, які їдуть туди на операцію, тощо.

Чи дійсно це покарання запрацює дізнаємося вже найближчими днями.

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