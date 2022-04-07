Прогнозы относительно курса валют изменились: в чем лучше сохранять сбережения?

Как только было введено военное положение, Национальный банк Украины оперативно остановил любые операции с валютой и заморозил курс на уровне 29,70 грн. Купить доллары стало нереально. Паники добавило и то, что эксперты начали давать прогнозы на послевоенный курс, который должен достичь 100 грн за доллар. Люди начали искать “лазейки” через так называемых “валютчиков” и пункты обмена и покупать у них доллары по 34 гривны за единицу, что можно назвать грабежом. На днях появилась информация, что купить доллары можно и по 32 гривны. Но эксперты говорят, что и по этому курсу скупать валюту не стоит.





Что будет с курсом после войны?

Эксперты заявляют, что все будет зависеть от того, как быстро будет НБУ возобновлять все процессы. Вероятно, все будет происходить постепенно, и достаточно долго будут наблюдаться ограничения на денежные переводы, выплаты дивидендов и возврат прямых и портфельных инвестиций. Точно можно сказать, что валюта будет в дефиците, из-за низкого экспорта, но курс, несмотря на это, существенно не будет расти.

Сейчас же доллар подешевел не потому, что его запасы вроде бы увеличились. Нет, причины тому другие:

Резкое снижение уровня доходов у граждан. Люди стали меньше покупать валюту, ведь сбережения есть не у всех, а оставшиеся небольшие доходы тратятся на базовые нужды. Отсутствие потребности валюты за рубежом. Украинцы могут рассчитываться в других странах картами в национальной валюте и платить комиссию за конвертацию. Это оказалось выгоднее, чем покупать доллары по завышенной цене.

В общем, по состоянию на сегодняшний день нашим гражданам рекомендуют все же держать свои сбережения в национальной валюте. Высокой турбулентности на рынке не ожидают, поэтому потеряют скорее те, кто любими способами хотят сейчас избавиться от гривен, существенно переплачивая за доллары.

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