В “Дії” запрацювало ряд послуг, які були не доступними для українців

Додаток “Дія” під час війни кілька разів змінював перелік послуг та опцій. З’явилися нові функції, але водночас й перестали працювати деякі старі, через зупинку діяльності певних відомств та організацій. Та ось “Дія” поступово вертається до життя, тож українці знову можуть онлайн виконувати кілька важливих процедур.





Знову можна відкривати ТОВ, та закривати чи змінювати дані ФОП

Українці знову можуть відкривати у “Дії” ТОВ. Щоб це зробити треба авторизуватися у додатку, заповнити онлайн-форму, далі обрати необхідні опції модельного статусу, або ж редакцію статуту “за замовчуванням”. Наостанок перевірити правильність заповнених даних і поставити електронний підпис.

Також, українці мають змогу скористуватися спрощеною системою оподаткування і у “Дії” подати заявку на реєстрацію платником податку на ПДВ. Результат розгляду заявки прийде у “Дію” або ж на вашу електронну пошту.

Як закрити ФОП через “Дію”?

Також, “Дія” відновила можливість змінювати дані ФОП або ж здійснювати його закриття онлайн.

Щоб змінити дані ФОП, потрібно:

Авторизуватися в “Дії” за допомогою електронного підпису чи BankID. Заповнити онлайн-форму. Поставити електронний підпис.

Щоб закрити ФОП, потрібно:

Авторизуватися та відкрити розділ “Закриття ФОП”. Натиснути кнопку “Замовити за 2 хвилини”. Підтягнуться всі необхідні дані, які вам треба перевірити та затвердити електронним підписом.

Крім цього, в “Дії” можна отримувати допомогу від держави, як це в березні було з ФОПами та особами, які втратили офіційну роботу через бойові дії в їхніх регіонах. Крім цього, в додатку можна подати заявку на отримання компенсації за зруйноване житло, чи інше майно.

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