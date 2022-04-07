Конец каникул: ПриватБанк огорчил возвратом больших тарифов

Государственный ПриватБанк с 1 апреля снова начал начислять комиссию на долги по кредитным картам. При этом «кредитные каникулы» в банке все еще продолжаются. А это значит, что никаких штрафов или пени за просроченные ссуды платить не придется.





Клиенты Привата новость о возврате комиссии восприняли с разочарованием. Ведь в марте финучреждение заявило, что процентов на просроченные платежи начислять не будет, по крайней мере, до июня.

При этом следует отметить, что банк вдвое снизил процентную ставку для своих кредиток. Теперь она составляет всего 1,7% вместо 3,4%. К тому же процент начинают начислять на заемную сумму только после окончания льготного периода, который для большинства кредиток Привата составляет 55 дней. До этого момента деньгами по кредитному лимиту можно пользоваться совершенно бесплатно.

Как сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, начисление комиссии на долги по кредиткам пришлось вернуть по вполне уважительной причине. Банку требуеться наличие определенной суммы операционных средств, так как он продолжает выплачивать проценты по депозитам в полном объеме. Поэтому если у Привата не будет никаких поступлений, это станет угрозой для его финансовой стабильности.

Кроме ПриватБанка вернули начисление процентов на кредитки и в Монобанке. Там процентную ставку также снизили и теперь она составляет всего 1,6%. Об изменениях в правилах обслуживания кредиток сообщил на своей странице в Фейсбуке соучредитель Моно Олег Гороховский.

Напомним, что кредитный лимит на картах ПриватБанка увеличить сейчас нельзя. Клиентам доступна только та сумма ссуды, которая была установлена еще до войны. А вот в Монобанке принимают заявки на увеличение кредитного лимита. Но поднять сумму кредитования клиентам Моно не так уж легко. Банк анализирует историю пользования картой, частоту пополнения, доходы и др., а затем решает, следует ли увеличивать кредитный лимит для данного клиента.

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