В “Дії” заработало ряд услуг, которые были не доступными для украинцев

Приложение “Дия” во время войны несколько раз меняло перечень услуг и опций. Появились новые функции, но вместе с тем и перестали работать некоторые старые из-за остановки деятельности определенных ведомств и организаций. Но вот “Дия” постепенно возвращается к жизни, поэтому украинцы снова могут онлайн выполнять несколько важных процедур.





Снова можно открывать ООО и закрывать или изменять данные ФЛП

Украинцы снова могут открывать в “Дия” ООО. Чтобы это сделать нужно авторизироваться в приложении, заполнить онлайн-форму, далее выбрать необходимые опции модельного статуса, или редакцию устава “по умолчанию”. Напоследок проверить правильность заполненных данных и поставить электронную подпись.



Также украинцы могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения и в “Дия” подать заявку на регистрацию плательщиком налога на НДС. Результат рассмотрения заявки придет в “Дию” или на вашу электронную почту.

Как закрыть ФЛП через “Дие”?

Также, “Дия” восстановила возможность изменять данные ФЛП или же закрывать его онлайн.

Чтобы изменить данные ФЛП, нужно:

Авторизироваться в “Дия” с помощью электронной подписи или BankID. Заполнить онлайн-форму. Поставить электронную подпись.

Чтобы закрыть ФЛП, нужно:

Авторизироваться и открыть раздел “Закрытие ФЛП”. Нажать кнопку “Заказать через 2 минуты”. Подтянутся все необходимые данные, которые необходимо проверить и утвердить электронной подписью.

Кроме этого, в “Дия” можно получать помощь от государства, как это в марте было с ФЛПами и лицами, которые потеряли официальную работу из-за боевых действий в их регионах. Кроме этого, в приложении можно подать заявку на получение компенсации за разрушенное жилье или другое имущество.

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