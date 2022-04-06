Прогнози стосовно курсу валют змінилися: в чому краще зберігати заощадження?

Як тільки було впроваджено воєнний стан, Національний банк України оперативно зупинив будь-які операції з валютою і “заморозив” курс на рівні 29,70 грн. Купити долари стало нереально. Паніки додало й те, що експерти почали давати прогнози на післявоєнний курс, який мав би сягнути 100 грн за долар. Люди почали шукати “лазійки” через так званих “валютчиків” та пункти обміну і купувати в них долари по 34 гривні за одиницю, що можна назвати здирництвом. На днях появилася інформація, що купити долари можна й по 32 гривні. Але експерти говорять, що й за цим курсом, скуповувати валюту не варто.





Що буде з курсом після війни?

Експерти заявляють, що все залежатиме від того, як швидко НБУ відновлюватиме всі процеси. Ймовірно, все відбуватиметься поступово, і досить тривалий час спостерігатимуться обмеження на грошові перекази, виплати дивідендів та повернення прямих і портфельних інвестицій. Точно можна сказати, що валюта буде в дефіциті, через низький експорт, але курс попри це суттєво не зростатиме.

Зараз же долар подешевшав не через те, що його запаси начебто збільшились. Ні, причини цьому інші:

Різк е зниження рівн я доходів у громадян. Люди почали менше купувати валюту, адже заощадження є не у всіх, а ті невелик і доходи, які залишилися витрачаються на базові потреби.

Відсутність потреби валюти закордоном. Українці в інших країнах можуть розраховуватися картками в національній валюті і платити комісію за конвертацію. Це виявилося вигідніше, ніж купувати долари в Україні за завищеною ціною.

Загалом, станом на сьогодні нашим громадянам рекомендують все ж тримати свої заощадження в національній валюті. Високої турбулентності на ринку не очікують, тому втратять швидше ті, хто любими способами хоче зараз позбутися гривень, суттєво переплачуючи за долари.

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