В Украине освободили от мобилизации еще одну категорию граждан

В Украине мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Исключением стали несколько категорий граждан, имеющих так называемый “белый билет” и освобожденные от службы преимущественно по состоянию здоровья. Либо те, что не могут воевать по семейным обстоятельствам: многодетные родители, опекуны недееспособных лиц, усыновители детей-сирот и родители-одиночки. Сейчас освободиться от мобилизации может даже военнообязанный мужчина или женщина, если они работают в сфере ИТ.





В Закарпатье создают ИТ-команду, которая будет защищать украинскую экономику

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита. Он заявил, что в Закарпатье сейчас создается масштабный ИТ-кластер, для которого набираются квалифицированные ИТ-специалисты, готовые работать совместно на защиту отечественной экономики. Они будут освобождены от военной службы, а также обеспечены всем, что необходимо для комфортной работы. Сейчас в области уже работают над устройством специальных локаций, где можно будет проживать и работать, пользоваться скоростным Интернетом и чувствовать себя в безопасности, ведь все это будет под круглосуточной охраной.

Айтишники должны обеспечивать качественную и бесперебойную работу экономической, налоговой и хозяйственной деятельности.

Сейчас на Закарпатье уже переехало более 35 000 ИТ-специалистов

По словам Виктора Микиты, в Закарпатье уже прибыло более 35 000 ИТ-специалистов, которые оттуда продолжают вести свою деятельность. Регион считается одним из самых безопасных, ведь расположен не только на западной Украине, где относительно спокойно, но и вблизи границ с ЕС. Массово туда, а также в Прикарпатье и в другие западные регионы перевозят свои мощности предприятия, университеты и другие компании, бегущие от активных боевых действий.

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