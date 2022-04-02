В Україні звільнили від мобілізації ще одну категорію громадян

В Україні мобілізації підлягають всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Виключенням стали кілька категорій громадян, які мають так званий “білий квиток” і є звільненими від служби переважно за станом здоров’я. Або ж не можуть воювати за сімейними обставинами: багатодітні батьки, опікуни недієздатних осіб, усиновлювачі дітей-сиріт та батьки-одинаки. Зараз звільнитися від мобілізації може навіть військовозобов’язаний чоловік, чи жінка, якщо вони працюють у сфері ІТ.





На Закарпатті створюють ІТ-команду, яка захищатиме українську економіку

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита. Він заявив, що на Закарпатті наразі створюється масштабний ІТ-кластер, для якого набираються кваліфіковані ІТ-фахівці, які готові працювати спільно на захист вітчизняної економіки. Вони будуть звільнені від військової служби, а також забезпечені всім, що потрібно для комфортної роботи. Наразі в області вже працюють над облаштуванням спеціальних локацій, де можна буде проживати та працювати, користуватися швидкісним Інтернетом, та почуватися в безпеці, адже все це буде під цілодобовою охороною.

Айтівці повинні забезпечувати якісну та безперебійну роботу економічної, податкової та господарської діяльностей.

Зараз на Закарпаття вже переїхало понад 35 000 ІТ-спеціалістів

Зі слів Віктора Микити, на Закарпаття вже прибуло понад 35 000 ІТ-спеціалістів, які звідти продовжують вести свою діяльність. Регіон вважається одним з найбезпечніших, адже розташований не лише на західній Україні, де відносно тихо та спокійно, а й поблизу кордонів з ЄС. Масово туди, а також на Прикарпаття і в інші західні регіони перевозять свої потужності підприємства, університети та інші компанії, що тікають від активних бойових дій.

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