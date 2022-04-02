Лікарі розповіли, що робити якщо потрібних ліків немає в аптеках

Відколи розпочалася війна в аптеках катастрофічно не вистачає базових препаратів. Спочатку такий дефіцит спровокувала банальна паніка, коли люди купували все про запас. Потім додалися ще й перебої з поставками. Зараз ситуація поступово внормовується, але багато що, все ще проблематично знайти.





Спробуйте знайти аналоги, а від ряду препаратів взагалі відмовтеся

Якщо вашого препарату немає у аптеці, можливо є якийсь його аналог. Діючі речовини написані внизу під назвою препарату, саме за ними й потрібно шукати аналоги. Скажіть про це фармацевту, і він точно підбере вам щось не менш дієве.

Від ряду препаратів й зовсім можна відмовитися. Чомусь в багатьох аптеках спостерігається дефіцит саме тих ліків, на які взагалі не варто витрачати гроші.

Сумнівне заспокійливе. В аптеках шалений дефіцит заспокійливих препаратів, таких як Персен, Валеряна, Гліцисед, та інші засоби на трав’яній основі. Невролог та психіатр вищої категорії Євген Скрипник вважає їх всіх абсолютно недієвими. Противірусні. В умовах сильного стресу, а ще при тривалому перебуванні у холодних та сирих підвалах, організм ослаблюється і чіпляються всілякі болячки. Не пийте противірусні (амізон, анаферон, лавомакс тощо), всі вони абсолютно не допомагають побороти хворобу, а лише ослаблюють організм ще більше. Імуномодулятори. Спостерігається аншлаг й на ці препарати. Штучно ст и мулювати імунітет не потрібно, тим паче, що це не з овсім безпечно. Краще пити багато води, намагатися збалансовано харчуватися, дихати свіжим повітрям, і робити зарядку та принаймні базові фізичні вправи. Гепатопротектори теж не потрібні. Судинні та ноотропи медики теж забракували. Сюди відносять пірацетам, тіоцетам, нейротропін, армадин, цітімакс, аксотілін та багато інших. БАДи та гомеопатія також жодного позитивного впливу на ваше здоров’я не матимуть.

Зауважимо, що на час воєнного стану МОЗ спростило процес отримання ліків за програмою “Доступні ліки”. Тепер препарати можна отримати не лише за електронним рецептом, а й паперовим.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿