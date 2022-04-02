Врачи рассказали, что делать если нужного лекарства нет в аптеках

С тех пор, как началась война в аптеках катастрофически не хватает базовых препаратов. Сначала такой дефицит спровоцировала банальная паника, когда люди покупали все про запас. Потом добавились к тому же перебои с поставками. Сейчас ситуация постепенно нормируется, но многое, все еще проблематично найти.





Попытайтесь найти аналоги, а от ряда препаратов вообще откажитесь

Если вашего препарата нет в аптеке, возможно есть его аналог. Действующие вещества написаны внизу под названием препарата, именно за ними нужно искать аналоги. Скажите об этом фармацевту, и он точно подберет вам что-нибудь не менее действенное.



От ряда препаратов и вовсе стоит отказаться. Почему-то во многих аптеках наблюдается дефицит именно того лекарства, на которое вообще не стоит тратить деньги.

Сомнительное успокаивающее. В аптеках огромный дефицит успокаивающих препаратов, таких как Персен, Валяряна, Глицисед, и другие средства на травяной основе. Невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрипник считает их абсолютно недейственными. Противовирусные. В условиях сильного стресса, а еще при длительном пребывании в холодных и сырых подвалах организм ослабляется и цепляются всевозможные болячки. Не пейте противовирусные (амизон, анаферон, лавомакс и т.д.), все они совершенно не помогают побороть болезнь, а лишь ослабляют организм еще больше. Иммуномодуляторы. Наблюдается аншлаг и на эти препараты. Искусственно стимулировать иммунитет не нужно, тем более что это не совсем безопасно. Лучше пить много воды, стараться сбалансированно питаться, дышать свежим воздухом, делать зарядку и по крайней мере базовые физические упражнения. Гепатопротекторы тоже не нужны. Сосудистые и ноотропы медики тоже забраковали. Сюда относят пирацетам, тиоцетам, нейротропин, армадин, цитимакс, аксотилин и многие другие. БАДы и гомеопатия также не будут иметь никакого положительного влияния на ваше здоровье.

Заметим, что во время военного положения Минздрав упростил процесс получения лекарств по программе “Доступные лекарства”. Теперь препараты можно получить не только по электронному рецепту, но и бумажному.

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