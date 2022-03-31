Новини
Кто из мужчин имеет право выехать за границу во время войны и какие документы для этого нужны
Пока в Украине продолжается военное положение, мужчины от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию государства. Те, кто сделает это незаконно, могут сесть в тюрьму на 10 лет. Такой закон тоже недавно вступил в действие. Это чтобы желающих выехать с фальшивыми документами или с помощью взятки, становилось меньше. Но есть ряд исключений. Есть несколько категорий граждан, которым можно ехать заграницу. Для этого они должны соответствовать ряду критериев и иметь все необходимые документы, подтверждающие статус освобожденного от военной службы в военное время.
Каким мужчинам можно ехать за границу
- Лица, имеющие заключение военно-медицинской комиссии о том, что они непригодны для службы и сняты с военного учета.
- Мужчины, имеющие троих и более детей несовершеннолетнего возраста. При этом не имеет значения, полная ли семья, или отец воспитывает их сам.
- Родители-одиночки могут уезжать даже если воспитывают только одного ребенка.
- Мужчины на содержании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, или совершеннолетний ребенок в возрасте до 23 лет (инвалидность I-II группы).
- Опекуны и усыновители, воспитывающие несовершеннолетних детей.
- Мужчины, которые ухаживают за недееспособными родственниками или другими лицами, если больше не на кого переложить эти обязанности.
- Лица, имеющие ПМЖ в других странах (обязательно документальное подтверждение).
- Студенты, обучающиеся за границей: ассистенты-стажеры, аспиранты, докторанты.
- Лица с инвалидностью, в сопровождении ухаживающего за ними человека.
- Водители, выполняющие задачи Вооруженных сил Украины, или, например, перевозщиет международные грузы вроде гуманитарной помощи.
Все они должны иметь необходимые документы, подтверждающие их статус.