Кто из мужчин имеет право выехать за границу во время войны и какие документы для этого нужны

Пока в Украине продолжается военное положение, мужчины от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию государства. Те, кто сделает это незаконно, могут сесть в тюрьму на 10 лет. Такой закон тоже недавно вступил в действие. Это чтобы желающих выехать с фальшивыми документами или с помощью взятки, становилось меньше. Но есть ряд исключений. Есть несколько категорий граждан, которым можно ехать заграницу. Для этого они должны соответствовать ряду критериев и иметь все необходимые документы, подтверждающие статус освобожденного от военной службы в военное время.





Каким мужчинам можно ехать за границу

Лица, имеющие заключение военно-медицинской комиссии о том, что они непригодны для службы и сняты с военного учета. Мужчины, имеющие троих и более детей несовершеннолетнего возраста. При этом не имеет значения, полная ли семья, или отец воспитывает их сам. Родители-одиночки могут уезжать даже если воспитывают только одного ребенка. Мужчины на содержании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, или совершеннолетний ребенок в возрасте до 23 лет (инвалидность I-II группы). Опекуны и усыновители, воспитывающие несовершеннолетних детей. Мужчины, которые ухаживают за недееспособными родственниками или другими лицами, если больше не на кого переложить эти обязанности. Лица, имеющие ПМЖ в других странах (обязательно документальное подтверждение). Студенты, обучающиеся за границей: ассистенты-стажеры, аспиранты, докторанты. Лица с инвалидностью, в сопровождении ухаживающего за ними человека. Водители, выполняющие задачи Вооруженных сил Украины, или, например, перевозщиет международные грузы вроде гуманитарной помощи.

Все они должны иметь необходимые документы, подтверждающие их статус.

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