Хто з чоловіків має право виїхати закордон під час війни і які документи для цього потрібні

Допоки в Україні триває воєнний стан, чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права покидати територію держави. Ті хто зробить це незаконно, можуть сісти в тюрму на 10 років. Такий закон теж не так давно вступив в дію. Це щоб охочих, виїхати з фальшивими документами, або за хабаря ставало менше. Та є ряд винятків. Є кілька категорій громадян, яким можна їхати закордон. Для цього вони мають відповідати ряду критеріїв, та мати всі необхідні документи, що підтверджують статус звільненого від військової служби у воєнний час.





Категорії чоловіків, яким можна їхати закордон

Особи, які мають висновок військово-медичної комісії про те, що вони непридатні для служби і зняті з військового обліку. Чоловіки, які мають трьох і більше дітей неповнолітнього віку. При цьому немає значення, чи сім’я повна, чи батько виховує їх сам. Батьки-одинаки можуть виїжджати навіть якщо виховують лише одну дитину. Чоловіки на утриманні яких є неповнолітня дитина з інвалідністю, або повнолітня дитина віком до 23 років (інвалідність І-ІІ групи). Опікуни та усиновлювачі, які виховують неповнолітніх дітей. Чоловіки, які доглядають недієздатних родичів чи інших осіб, якщо більше немає на кого перекласти ці обов’язки. Особи, які мають ПМЖ в інших країнах (обов’язково документальне підтвердження). Студенти, як і навчаються закордоном: асистенти-стажери, аспіранти, докторанти. Особи з інвалідністю, в супроводі людини, яка їх доглядає. Водії, які виконують завдання Збройних сил України, чи наприклад перевозять міжнародні вантажі на кшталт гуманітарної допомоги.

Всі вони мають мати необхідні документи, які підтверджують їхній статус.

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