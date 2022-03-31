Новини
Хто з чоловіків має право виїхати закордон під час війни і які документи для цього потрібні
Допоки в Україні триває воєнний стан, чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права покидати територію держави. Ті хто зробить це незаконно, можуть сісти в тюрму на 10 років. Такий закон теж не так давно вступив в дію. Це щоб охочих, виїхати з фальшивими документами, або за хабаря ставало менше. Та є ряд винятків. Є кілька категорій громадян, яким можна їхати закордон. Для цього вони мають відповідати ряду критеріїв, та мати всі необхідні документи, що підтверджують статус звільненого від військової служби у воєнний час.
Категорії чоловіків, яким можна їхати закордон
- Особи, які мають висновок військово-медичної комісії про те, що вони непридатні для служби і зняті з військового обліку.
- Чоловіки, які мають трьох і більше дітей неповнолітнього віку. При цьому немає значення, чи сім’я повна, чи батько виховує їх сам.
- Батьки-одинаки можуть виїжджати навіть якщо виховують лише одну дитину.
- Чоловіки на утриманні яких є неповнолітня дитина з інвалідністю, або повнолітня дитина віком до 23 років (інвалідність І-ІІ групи).
- Опікуни та усиновлювачі, які виховують неповнолітніх дітей.
- Чоловіки, які доглядають недієздатних родичів чи інших осіб, якщо більше немає на кого перекласти ці обов’язки.
- Особи, які мають ПМЖ в інших країнах (обов’язково документальне підтвердження).
- Студенти, які навчаються закордоном: асистенти-стажери, аспіранти, докторанти.
- Особи з інвалідністю, в супроводі людини, яка їх доглядає.
- Водії, які виконують завдання Збройних сил України, чи наприклад перевозять міжнародні вантажі на кшталт гуманітарної допомоги.
Всі вони мають мати необхідні документи, які підтверджують їхній статус.