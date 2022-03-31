Стало відомо, хто з пенсіонерів може претендувати на 6500 грн від єПідтримки

Президент України видав Указ згідно з яким, всі підприємці, або особи, які втратили офіційну роботу через бої в містах, де вони проживають, можуть отримати фінансову допомогу по програмі єПідтримка. Виплата разова і становить 6500 грн. В цю категорію потрапляють і пенсіонери, які відповідають ряду критеріїв.





Є три категорії пенсіонерів, які можуть подавати заявку на 6500 грн допомоги

Мова про осіб, які:

До початку війни були офіційно працевлаштовані і роботодавець подав за них звітність за 4 квартал 2021 року. Це не стосується працівників державних установ та компаній, які знаходяться в стані ліквідації. Є підприємцями, будь-якої групи, які подали звітність за весь рік, або за 4 квартал 2021 року. А також всі ФОП, які є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Наразі, це стосується осіб, які мешкали чи мешкають у: Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській, Житомирській, Одеській, Волинській, Дніпропетровській областях, та місті Київ.

Як отримати виплату?

Потрібно виконати кілька простих дій.

Треба авторизуватися в додатку “Дія”, тож якщо у вас ще його немає пора встановити. В “Дії” виберіть категорію єПідтримка. Виберіть картку єПідтримка. Підходять наступні банки: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, Альфа-банк, IdeaBank, izibank и ПУМБ. Натисніть “Отримати допомогу”.

Протягом 1-3 днів кошти поступлять на рахунок. Використати їх можна протягом 9 місяців. Витрачати гроші можна на будь-що, також можна й пожертвувати їх на потреби армії. Попередньо заявки можна було подавати до 31 квітня, але ймовірно влада продовжить цей термін.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿