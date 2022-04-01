Комаровський дав дієві поради, як не збожеволіти і не впасти в депресію під час війни
Кожен українець сьогодні почувається дуже подавлено. Емоційні качелі виснажують, люди то відчувають ейфорію та впевненість у швидкій перемозі, то навпаки, впадають в важку депресію. Все це виснажує нервову систему і може закінчитися дуже плачевно. Психіку потрібно берегти, і лікар Комаровський дав кілька рекомендацій, як можна витягнути себе з емоційного дна.
Рецепти прості, але дуже дієві
Комаровський відповідаючи на питання журналістів, розповів й як на його думку українцям тримати себе в руках, не падати духом і не піддаватися стресу. Є кілька рекомендацій:
- Якщо ви надто вразлива особистість, намагайтесь оточити себе повними своїми протилежностями. Уникайте спілкування з людьми, які постійно моніторять новини, панікують та ще більше нагнітають ситуацію.
- Якщо ви переїхали з гарячих точок, намагайтесь спілкуватися не з такими ж людьми, а з місцевими, які менше травмовані і зможуть якось відволікати вас іншими темами. Діткам теж краще здружитися з місцевою малечею, яка не чула вибухів та не знає з власного досвіду, що таке справжня війна.
- Намагайтесь не читати постійно новини. Комаровський каже, що зараз погортати стрічку новин для багатьох стало звичкою, як наркотик від якого неможливо відмовитися. Постарайтесь дозувати інформацію. Виберіть якусь годину в день для перегляду новин, а інший час робіть щось інше.
- Знайдіть собі заняття. Робота — найкращі ліки. Якщо маєте змогу працювати — працюйте. Якщо ні — йдіть у волонтери. До слова, саме в волонтерських центрах зосереджено найбільше оптимістично налаштованих людей. Це сильні духом особистості, які вірять в перемогу і можуть зарядити цим оптимізмом кожного.
Ну і звісно ж, спілкуйтеся зі своїми сімейними лікарями, або психологом, які можливо запропонують якісь заспокійливі препарати орієнтуючись на ваше самопочуття. Все це дозволить не збожеволіти і не втратити себе в цей складний час.