Комаровський дав дієві поради, як не збожеволіти і не впасти в депресію під час війни

Кожен українець сьогодні почувається дуже подавлено. Емоційні качелі виснажують, люди то відчувають ейфорію та впевненість у швидкій перемозі, то навпаки, впадають в важку депресію. Все це виснажує нервову систему і може закінчитися дуже плачевно. Психіку потрібно берегти, і лікар Комаровський дав кілька рекомендацій, як можна витягнути себе з емоційного дна.





Рецепти прості, але дуже дієві

Комаровський відповідаючи на питання журналістів, розповів й як на його думку українцям тримати себе в руках, не падати духом і не піддаватися стресу. Є кілька рекомендацій:

Якщо ви надто вразлива особистість, намагайтесь оточити себе повними своїми протилежностями. Уникайте спілкування з людьми, які постійно моніторять новини, панікують та ще більше нагнітають ситуацію. Якщо ви переїхали з гарячих точок, намагайтесь спілкуватися не з такими ж людьми, а з місцевими, які менше травмовані і зможуть якось відволікати вас іншими темами. Діткам теж краще здружитися з місцевою малечею, яка не чула вибухів та не знає з власного досвіду, що таке справжня війна. Намагайтесь не читати постійно новини. Комаровський каже, що зараз погортати стрічку новин для багатьох стало звичкою, як наркотик від якого неможливо відмовитися. Постарайтесь дозувати інформацію. Виберіть якусь годину в день для перегляду новин, а інший час робіть щось інше. Знайдіть собі заняття. Робота — найкращі ліки. Якщо маєте змогу працювати — працюйте. Якщо ні — йдіть у волонтери. До слова, саме в волонтерських центрах зосереджено найбільше оптимістично налаштованих людей. Це сильні духом особистості, які вірять в перемогу і можуть зарядити цим оптимізмом кожного.

Ну і звісно ж, спілкуйтеся зі своїми сімейними лікарями, або психологом, які можливо запропонують якісь заспокійливі препарати орієнтуючись на ваше самопочуття. Все це дозволить не збожеволіти і не втратити себе в цей складний час.

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