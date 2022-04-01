Комаровский дал полезные советы, как не сойти с ума и не впасть в депрессию во время войны
Каждый украинец сегодня чувствует себя очень подавленно. Эмоциональные качели истощают, люди то чувствуют эйфорию и уверенность в скорой победе, то наоборот, впадают в тяжелую депрессию. Все это истощает нервную систему и может закончиться очень плачевно. Психику нужно беречь, и доктор Комаровский дал несколько советов, как можно вытащить себя из эмоционального дна.
Рецепты простые, но очень действенные
Комаровский отвечая на вопросы журналистов, рассказал как, по его мнению, украинцам держать себя в руках, не падать духом и не поддаваться стрессу. Есть несколько рекомендаций:
- Если вы слишком уязвимы, старайтесь окружить себя полными своими противоположностями. Избегайте общения с людьми, которые постоянно мониторят новости, паникуют и еще больше нагнетают ситуацию.
- Если вы переехали с горячих точек, старайтесь общаться не с такими же людьми, а с местными, которые менее травмированы и смогут отвлекать вас другими темами. Детям тоже лучше сдружиться с местными детьми, которые не слышали взрывов и не знают по собственному опыту, что такое настоящая война.
- Старайтесь не читать постоянно новости. Комаровский говорит, что сейчас полистать новостную ленту для многих стало привычкой, как наркотик от которого невозможно отказаться. Постарайтесь дозировать информацию. Выберите час в день для просмотра новостей, а другое время делайте что-то другое.
- Найдите себе занятие. Работа — лучшее лекарство. Если есть возможность работать — работайте. Если нет – идите в волонтеры. К слову, именно в волонтерских центрах сосредоточены наиболее оптимистично настроенные люди. Это сильные духом личности, верящие в победу, которые могут зарядить этим оптимизмом каждого.
Ну и конечно же, общайтесь со своими семейными врачами или психологом, которые предложат какие-то успокаивающие препараты ориентируясь на ваше самочувствие. Все это позволит не сойти с ума и не потерять себя в это сложное время.