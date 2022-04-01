Комаровский дал полезные советы, как не сойти с ума и не впасть в депрессию во время войны

Каждый украинец сегодня чувствует себя очень подавленно. Эмоциональные качели истощают, люди то чувствуют эйфорию и уверенность в скорой победе, то наоборот, впадают в тяжелую депрессию. Все это истощает нервную систему и может закончиться очень плачевно. Психику нужно беречь, и доктор Комаровский дал несколько советов, как можно вытащить себя из эмоционального дна.





Рецепты простые, но очень действенные

Комаровский отвечая на вопросы журналистов, рассказал как, по его мнению, украинцам держать себя в руках, не падать духом и не поддаваться стрессу. Есть несколько рекомендаций:

Если вы слишком уязвимы, старайтесь окружить себя полными своими противоположностями. Избегайте общения с людьми, которые постоянно мониторят новости, паникуют и еще больше нагнетают ситуацию. Если вы переехали с горячих точек, старайтесь общаться не с такими же людьми, а с местными, которые менее травмированы и смогут отвлекать вас другими темами. Детям тоже лучше сдружиться с местными детьми, которые не слышали взрывов и не знают по собственному опыту, что такое настоящая война. Старайтесь не читать постоянно новости. Комаровский говорит, что сейчас полистать новостную ленту для многих стало привычкой, как наркотик от которого невозможно отказаться. Постарайтесь дозировать информацию. Выберите час в день для просмотра новостей, а другое время делайте что-то другое. Найдите себе занятие. Работа — лучшее лекарство. Если есть возможность работать — работайте. Если нет – идите в волонтеры. К слову, именно в волонтерских центрах сосредоточены наиболее оптимистично настроенные люди. Это сильные духом личности, верящие в победу, которые могут зарядить этим оптимизмом каждого.

Ну и конечно же, общайтесь со своими семейными врачами или психологом, которые предложат какие-то успокаивающие препараты ориентируясь на ваше самочувствие. Все это позволит не сойти с ума и не потерять себя в это сложное время.

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