Стало известно, какая категория пенсионеров с 1 апреля будет получать повышенную пенсию

Несмотря на войну, украинцам продолжают исправно выплачивать пенсии, субсидии и другие социальные выплаты. Правительство уверяет, так будет и дальше, несмотря на военное положение. Правда, не обошлось и без изменений. На 2022 год Министерство социальной политики анонсировало немало доплат и надбавок к пенсиям для разных категорий населения. Пока большинство из них остаются под вопросом. К примеру, на днях должна была состояться индексация выплат, которой теперь не будет. Но определенная категория граждан таки получит свои доплаты. Речь о работающих пенсионерах.





С 1 апреля пенсию повысят работающим пенсионерам

Уже в апреле все пенсионеры, которые наработали 24 месяца сверхурочно, имеют право на доплату. Размер надбавки будет рассчитываться индивидуально и будет зависеть от размера зарплаты, которую лицо получало и получает сейчас. Пересчет будет производиться автоматически, в Пенсионный фонд обращаться не нужно и никаких документов предоставлять тоже не нужно.

Как украинцы получают выплаты во время войны?

Сейчас все, кто получает пенсии и социальные выплаты на банковские карты продолжают получать их в обычном порядке и по привычному графику. Несколько тяжелее тем лицам, которые до войны получали выплаты исключительно на отделении Укрпочты или с помощью почтальона и сейчас находятся в регионах, где продолжаются тяжелые бои. Украинцам, которые покинули “горячие точки” или сделают это в ближайшее время, советуют обращаться в любое открытое отделение Укрпочты со всеми документами и получить выплаты там. Или обратиться в отделение Ощадбанка с паспортом и идентификационным кодом, и также получить выплаты. Кроме этого, можно заказать переадресацию выплат по новому адресу. Тогда почтальон, работающий в данном населенном пункте принесет пенсию, по вашему новому месту жительства.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿