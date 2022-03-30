Названы три знака Зодиака, под которыми чаще всего рождаются будущие жены миллионеров

Многие женщины мечтают о настоящем принце, или по крайней мере состоятельном муже, миллионере, который будет исполнять все ее прихоти. Но на самом деле, это не всем по силам. У богатых мужчин немалые требования к выбору своей пассии. И часто они выбирают не только красивых, но и сильных женщин, волевых, мудрых и надежных. Астрологи уверяют, что по статистике такие женщины рождаются под тремя знаками Зодиака. Вот они и становятся избранницами богачей в несколько раз чаще всех остальных.





Телец

Женщинам, родившимся под этим знаком всегда нравятся успешные мужчины. Не просто богатые, или более сыновья богатых пап, а именно амбициозные, интересные личности, у которых перспективное будущее. Женщина-Телец ожесточенная семьянинка. Она спокойная, сильная и целеустремленная. Очень трудолюбивая, мудрая и умеет распоряжаться деньгами. Справедливая и не любит устраивать пустые истерики. Успешных мужчин такие женщины очень привлекают.

Весы

Привлекают мужчин отличным сочетанием ума и красоты. Они умеют ухаживать за собой, обладают безупречным вкусом и умеют поддержать любой разговор. Это интересные и харизматические личности, с которыми успешным мужчинам будет нескучно. Весы прекрасные хозяйки и знают, как создать дома надежный тыл и при этом не потерять себя, а параллельно развивать свою карьеру.

Рыбы

Женщины, рожденные под этим знаком, становятся настоящими музами для своих мужчин. Рыбы романтичные, легкие, непринужденные, положительные и ненавидят устраивать скандалы. Для мужчины у которого есть собственный бизнес и полно ежедневных проблем, такая жена станет как глоток свежего воздуха. Он будет ценить ее и обязательно захочет жениться, чтобы не отпускать такой ценный экземпляр.

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