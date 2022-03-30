Названо три знаки Зодіаку, під якими найчастіше народжуються майбутні дружини мільйонерів
Багато жінок мріють про справжнього принца, або принаймні заможного чоловіка, мільйонера, який виконуватиме всі її примхи. Та на ділі, це не всім під силу. В багатих чоловіків чималі вимоги до вибору своєї пасії. І часто вони вибирають не лише красивих, а й сильних жінок, вольових, мудрих і надійних. Астрологи запевняють, за статистикою такі жінки народжуються під трьома знаками Зодіаку. Ось вони й стають обраницями багатіїв в кілька разів частіше ніж всі інші.
Телець
Жінкам, які народилися під цим знаком завжди подобаються успішні чоловіки. Не просто багаті, чи тим паче синочки заможних татусів, а саме амбіційні, цікаві особистості, в яких перспективне майбутнє. Жінка-Телець запекла сім’янинка. Вона спокійна, сильна і цілеспрямована. Дуже працелюбна, мудра та вміє розпоряджатися грішми. Справедлива і не любить влаштовувати пусті істерики. Успішних чоловіків такі жінки дуже приваблюють.
Терези
Приваблюють чоловіків відмінним поєднанням розуму та краси. Вони вміють доглядати за собою, мають бездоганний смак і вміють підтримати будь-яку розмову. Це цікаві та харизматичні особистості, з якими успішним чоловікам буде не нудно. Терези чудові господині та знають, як створити вдома надійний тил і при цьому не загубити себе, а паралельно розвивати власну кар’єру.
Риби
Жінки народжені під цим знаком стають справжніми музами для своїх чоловіків. Риби романтичні, легкі, невимушені, позитивні та ненавидять влаштовувати скандали. Для чоловіка в якого є власний бізнес та повно щоденних проблем, така дружина стане, як ковток свіжого повітря. Він цінуватиме її, і обов’язково захоче одружитися, щоб не відпускати такий цінний екземпляр.